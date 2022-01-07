互委會分階段解散 政府：角色式微

有互委會主席感遺憾 稱官民溝通橋樑

民政事務總署表示，互委會計劃旨在促進鄰里關係和改善居住環境，隨着社會過去數十年的發展和轉變，當局考慮互委會是否仍有效發揮原有功能後，決定終止計劃。各互委會須根據最近一次獲批准豁免於《社團條例》註冊的日期，分批於指定日期前解散，最後一批不遲於2023年1月1日之前。地區民政事務處昨已去信所有互委會說明安排。

大埔富亨邨的互委會主席袁小姐形容，互委會有必要存在，解釋邨內一棟樓已有逾千名居民，單靠業主立案法團難以蒐集意見。袁說，互委會無政治角色，一向中立，以往不曾在選舉中為候選人拉票。

深水埗荔閣邨麗蘭樓互委會主席陳女士稱，區議員會與委員商討社區事務，解散一定程度上影響溝通、舉辦活動，但她認為互委會「可有可無」，指邨內青年亦不會加入。

前區議員王偉麟：或含政治目的

民建聯盧婉婷：改選制後政策調整

去年辭任區議員的王偉麟稱，居民可透過互委會向政府、區議會爭取資源，對解散決定感失望。他指互委會多數是「建制派區議員樁腳」，惟2019年大批民主派當選進入區議會後，透過宣傳和教育推動居民積極參與社區事務，希望「革新」互委會，而去年被DQ的泛民區議員亦有意爭取互委會的「主導權」，但政府以疫情為由，一直推遲互委會改選，不排除解散包含政治目的。

民建聯葵青區議員盧婉婷表示，互助委員會與居民有緊密聯繫，認為解散決定屬修訂選舉制度後的政策調整。盧婉婷期望政府能提升分區委員會等地區組織的角色，讓居民有更多渠道參與社區。

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