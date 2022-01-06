稱朋友介紹取李小加提名 同鄉會識趙國雄

張欣宇的父親是江蘇常州人，他稱是在「江蘇同鄉會」結識趙國雄，父親與趙的祖家位處同一條村，後來決定參選便相約對方爭取提名。而李小加則是香港新方向一名金融界成員的「波友」，他稱與對方見面3次後才取得提名。

獲身邊友人協助取得重量級提名，張欣宇否認其圈子「非富則貴」，形容自己只是「中產打工仔」，出入乘港鐵。他說：「其實香港很小，你想找一個人，經兩三個朋友肯定找得到。」張覺得更重要的是有勇氣聯絡「猛人」，以及見面時能展現熱誠。

「香港很小 想找人經兩三朋友必找到」

張欣宇作為政治素人，卻成為今屆新設的邊境票站「票王」，取得1559票，比民建聯主席李慧琼等傳統建制得票更多。他否認獲建制政團「過票」，認為主因是獲同鄉社團大力支持，為他在內地動員；又稱自己在深圳成長，一直有參與同鄉會活動，所屬的香港新方向亦有不少成員是同鄉社團成員，所以參選時較易獲社團支持。

稱爭議大減 23條立法「最有利時機」

特首林鄭月娥上周稱計劃在本屆政府任期內，展開《基本法》23條諮詢。張欣宇表示，23條立法是特區憲制責任，已拖延多年，盡早完成諮詢對社會是好事。他認為目前是立法的最有利時機，因社會爭議大減，加上《港區國安法》已實施，立法不會對社會運作造成很大影響。

他強調，條文要在國家安全和基本人權自由之間取得合理平衡，政府亦必須廣泛諮詢各界意見，包括目前沒有議席的民主派。保安局長鄧炳強早前明言政府不會考慮以「白紙草案」（沒有既定立場，以擬稿形式諮詢）形式諮詢23條，張欣宇沒正面回應政府應否以該形式諮詢，僅稱現時不熟悉技術性問題，需時消化。

（新丁議員系列）