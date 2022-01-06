張欣宇：六四是民族傷疤 不應成港前進「包袱」

張欣宇生於上海，父母均是教師，幼年隨家人到深圳，17歲考入港大土木工程系。他說，在內地上學時加入共青團，中學的政治課教授國家的政治制度，而自己有獨立判斷能力，不會迴避國內的問題，但焦點落於解決方法。

爺遭批鬥失聰 親戚曾參與學運

內地對六四事件討論不多，張欣宇說父親的學生、年輕親戚曾參與運動，他曾於聚會時詢問經歷，「當時如何坐火車到北京？如何在廣場絕食？清場前如何收到風聲離去？」張認為，六四「一定是中華民族、整個國家的一道傷疤，任何一個社會事件，最後演變成有傷亡，一定是一個傷痛」。

國殤之柱被拆「感覺複雜」

指反修例屢現「踩過線」行為

張欣宇17歲踏入港大，當時出於好奇在大學翻查六四事件的資料。首次行經《國殤之柱》，張說感到「很新奇」，如今雕塑被拆走，他形容感覺「複雜」，稱2019年反修例運動期間出現很多「踩過線」的行為，有人藉一些物件表達「反國家、推翻政權」，他認為這不可能被接受，「本身可能10多年不用變的東西，這一兩年要變，背後很多原因」。

香港是中國境內少數可公開悼念六四的地方，張欣宇表示，只要市民守法，看不到日後為何不能繼續悼念。談及港人遊行和示威自由，他說「在合法的框架下，這是很重要的一部分，我亦看不到有需要改變」，但他說以往因工作，從未出席六四集會或其他大型示威，並稱「（六四）這個歷史包袱，不應該成為香港向前走的包袱，香港本身有很多問題去解決」。

張欣宇的爺爺生前是機械工程師，文革時遭紅衛兵批鬥導致失聰。張欣宇形容爺爺是「『瘋狂年代』的受害者」，認為文革是「整個民族的教訓，不應該讓事件重演」。被問本港有建制派採取「戰狼風格」，他說「任何一個城市，都不應該將政治批鬥成為主線」。

談未來 「追求民主不用吃飯？」

展望未來，張欣宇認為民主、自由雖然值得珍惜，但反問「是否追求民主制度前進，大家就可以不用吃飯？」，指本港民生、發展等問題需要關注，形容有兒童居於劏房是「香港之恥」。他說，中央領導人多次強調「一國兩制」、香港保留自身價值，「說香港要全部內地化，這個不單止不客觀，我認為中央都不想看到」。

明報記者 張彤 鄭啟智

（新丁議員系列）