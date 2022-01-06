夏寶龍深圳晤新任議員 稱行政立法「重在配合」

新思維立法會議員狄志遠未有北上與夏寶龍會晤，他接受查詢時稱，內地官員與議員交流是好事。浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，內地官員在立法會首次大會前「下達指令」，顯示議員要「聽話跟中央走」；認為夏寶龍提及的行政立法關係，貫徹國家主席習近平說過的「三權合作」，惟習的說法在港有爭議，亦有違市民對立法機關及議員的期望。

指回歸後立會成「反中亂港策源地」

部分到深圳與夏寶龍見面的議員回港後見記者，梁君彥引述夏在會上提出3點，先指回歸後的立法會日益偏離憲制地位，「成為反中亂港策源地」，公然在議會挑戰《憲法》及《基本法》，為非作歹，而立法會接下來的任務是「回歸本位」，切實發揮在一國兩制實踐及香港治理的應有作用，當務之急是聚焦發展經濟、改善民生。他又引述夏稱，中央是「真心實意在香港搞民主」，民主需符合本港實際情况，「決不能照搬西方一套」。

提5希望 促議員善意批評政府

廖長江補充，夏寶龍強調立法會應把握其憲制地位，議員在立法會的言行「要遵守基本的政治規矩」，重申立法會是行政主導體制下的立法機關，與行政機關互相制衡及配合，「而重在配合的關係」。民建聯主席李慧琼則引述夏寶龍要求新一屆議員應展示的新面貌，提出「5點希望」（見表），包括做立場堅定的愛國者、做行政主導體制的維護者、做真正的民意代言人、不斷提高立法會的效率及戰鬥力。

梁君彥：中央官員「指導」合適

狄志遠：交流是好事 盼增加

被問到內地官員首次見新上任議員的意義，梁君彥稱中央是落實「全面管治權」，立法會作為地區議會，中央的主要負責官員對他們提出期望及指導屬合適。至於會上有否提及3月舉行的特首選舉，梁稱會上只談及立法會事務。

狄志遠回應稱，內地官員與議員交流是好事，希望日後可增加交流，包括議員北上或內地官員來港交流，又希望內地官員日後多與不同光譜、更廣泛的民間團體等見面。

對於夏寶龍的說法，狄稱與過往相似，例如香港是行政主導制度等，他不會想得太複雜或視作「新指示」。

劉兆佳：會晤是對新制下立會支持

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次安排是中央對新選舉制度產生的立法會，表示支持和期望；而夏寶龍說行政立法關係是「重在配合」，早在《基本法》起草過程已有學者提及，解釋在此情况下的制衡是「有建設性的制衡，以及幫助政府做好工作和避免失誤的可能性」，不是「為反對而反對」，或挑戰香港政治體制而作出的反對。

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