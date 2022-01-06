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2022年1月6日星期四
港聞二
夏寶龍深圳晤新任議員 稱行政立法「重在配合」
話你知：李國能馬道立曾言三權分立 中央稱合作並置
張欣宇：六四是民族傷疤 不應成港前進「包袱」
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經紀藏索帶准終極上訴 上訴庭：涉重大法律爭議
居無定所住車上 涉撞警車情侶被捕
大小野豬康山遊蕩9小時 漁護署放餌誘捕人道毁滅
指警越權檢保密文件 吳靄儀入稟索還索償
被控騙按揭 「警隊KOL」保釋轉區院審
8醉黑漢大鬧急症室 警噴椒拘捕
綁架女嬰菲傭案 多控一雙程證漢
襲伯明翰前班主楊家誠 商人守行為一年
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【Emily】兒子出世 與夫報喜 美領事史墨客：期待齊返香港
【Emily】港台第二台逢周五播《晨光警聲》
【Emily】謝小華升環境局常秘 接替退休鄭美施
【Emily】鄉局促財爺派5000蚊 增市民「獲得感」
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【明報專訊】（請看附圖）
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