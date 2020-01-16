被控騙按揭 「警隊KOL」保釋轉區院審

被告依次為沒有報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲），據了解，陳被捕後已停職。兩人准以現金擔保，不得離港，須交出所有旅遊證件，居於報稱住址，每周到警署報到一次，不得直接或間接接觸控方證人。

瞞警司職業 被捕後停職

首控罪指稱，兩人於2019年5月17日至11月4日，藉隱瞞陳凱港的警務處警司職業，及／或藉虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳凱港於2019年7至9月受僱於出眾資本有限公司及月薪逾24.6萬元，意圖藉詐騙誘使東亞銀行發出一筆約2154.9萬元貸款。

次控罪指稱，兩人於2019年5月17日至12月27日連同陳凱俊，藉隱瞞陳凱港的警務處警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港受僱於出眾資本有限公司及月薪逾24.6萬元，陳凱俊則受僱於新凱國際貿易有限公司及月薪約11.2萬元，詐騙並誘使華僑永亨發出480萬元貸款。

【案件編號：STCC15/22】