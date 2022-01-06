指警越權檢保密文件 吳靄儀入稟索還索償

原告為吳靄儀，被告為警務處長。入稟狀稱，警方根據《港區國安法》第43條實施細則附表1條例，於2021年12月29日獲得西九龍法院裁判官批出的手令，容許警方進入其位於香港島西半山的寓所執行手令。

入稟狀要求法庭下令警方歸還受「法律專業保密權」保障的資料，以及不屬手令權限的材料予原告；並禁止警方在沒原告同意下，存取或檢視上述兩類資料。

要求法庭就警檢材料頒指引

原告又就檢取材料的檢查、影印及複製、審視哪些屬受爭議檢取材料過程、交還受爭議材料的正本及副本，以及警方保留不屬爭議的材料上，要求法庭頒下相關指引。

原告亦要求檢視警方索取其材料所造成的損害，並要求警方賠償。

至於該案被捕的7人，另外包括前立場總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐，前董事周達智、方敏生及何韻詩，以及因被控國安法還押大欖懲教所的前《蘋果日報》副社長、鍾沛權之妻陳沛敏。其中鍾沛權及林紹桐被起訴一項「串謀發布煽動刊物罪」，不獲保釋，押後至2月25日再訊。

【案件編號：HCMP 3/22】