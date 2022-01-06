大小野豬康山遊蕩9小時 漁護署放餌誘捕人道毁滅

前晚接近11時，有市民發現一大三小野豬在鰂魚涌康山西灣臺18號對開一帶徘徊。警員接報到場，只發現一大一小野豬，在康安街山邊草叢處遊蕩，於是通知漁護署派員處理，警員手持盾牌及警棍在山邊路旁戒備，以防野豬走出行人路，並用電筒照射野豬留意去向，兩隻野豬不時探頭走出草叢，警員見狀敲打盾牌，野豬知難而退。

市民叫野豬返山 遭警員警告

直至昨凌晨1時許，大野豬帶同小野豬突然從草叢衝出，跑出馬路走到對面西灣臺一休憩處，警員立即上前圍封對開一段行人路。

約凌晨2時許，漁護署人員到場用圍網封休憩處路口，並放置鐵籠用麵包為餌，其時有數名關注野豬情况市民見狀，不滿以餌誘方法捕捉野豬，與漁護署人員理論，並呼叫野豬返回山上，但遭警員上前警告。事件擾攘至早上8時，漁護署人員捕獲兩隻野豬，放入鐵籠運走處理。

漁護署表示，接到警方轉介，有野豬在西灣臺一帶出沒，派員視察，發現兩隻分別重約10公斤和80公斤的野豬。考慮到該兩頭野豬在民居附近出沒會對公眾構成危險，遂將其捕捉及人道處理。