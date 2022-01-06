居無定所住車上 涉撞警車情侶被捕

警方前天發現涉案車輛被棄於土瓜灣。警方調查後鎖定男司機及女乘客身分，並發現二人未獲車主同意下取用涉事車輛。警方前晚採取行動，在大窩口以涉嫌未獲授權取用交通工具、刑事毁壞、不付款而離去、外出時未有攜帶身分證明文件、危險駕駛、意外後沒有停車、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險8條罪，拘捕報稱情侶關係的21歲姓羅男子及20歲姓葉女子，分別報稱從事運輸業及無業。

育有兩女 租車不還 男涉另案被通緝

被捕女子懷疑有份協助取用涉案私家車，據悉該車屬於一間租車公司，租用後逾期未還，但並非由女子直接租用。據了解，被捕男子早前涉及刑事案件，獲法庭保釋後未有再上庭，被法庭通緝；車上兩名女童為被捕情侶女兒，該車自去年12月26日已於半島廣場停車場停泊，一家四口居於車上，疑因在上址停泊太久惹起懷疑故有人報警。

九龍城警區刑事支援隊案件主管陳言彰稱，警方周一接報指發現可疑車輛，報案人稱一輛可疑私家車在半島廣場停車場停泊多時。警員接報到場時，發現車上有一對男女及兩名女童，之後指示男司機落車接受調查。

男司機此時突然將私家車倒後，先撞向警車車頭，再突然加速衝向警員，警員當時感到生命受威脅於是拔槍警告，但司機未有理會，幾乎撞到警員。其後該車再撞向警車加速逃走，未有繳費撞破停車場車閘逃去，其間一度逆線及撞向一輛行駛中的客貨車及停泊的私家車，客貨車司機報稱不適送院。