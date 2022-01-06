涉車上商破壞輕鐵站 3男串謀刑毁罪成

【明報專訊】3男1女涉於2019年在私家車上及WhatsApp群組商討破壞屯門輕鐵站，4人否認一項串謀刑事損壞罪，3名男子昨於區院被裁定罪成，還押至1月27日判刑，以待索取背景報告。法官姚勳智表示，行車紀錄儀顯示3男子的對話已達成協議損壞車站，談及更換衣服和逃走路線，首被告更攜有鐵槌和扳手（士巴拿）。女被告中途下車時，眾人未達成行動協議，她被裁定罪名不成立。
官：行車紀錄儀顯示3人已達協議
4名被告為眼鏡店東主李鈞浩（24歲）、網球教練張溱煒（24歲）、巿場行政人員李懷恩（23歲）及女製圖師莊詩慧（25歲），被指於2019年9月5日在屯門串謀損壞輕鐵站設施。次被告和第3被告聞裁決結果後，輕拍女被告肩膀。
控方指，當日凌晨警員截查車上3名男被告。行車紀錄儀顯示他們途經多個輕鐵站，並記錄他們討論如何破壞輕鐵站的閘機等，「搞×埋屯門碼頭兩個站」。女被告曾要求群組成員提供警員資料，及邀請他人參與破壞港鐵。
辯方質疑記憶卡證物鏈不完整，片中對話內容僅屬討論，而非已達成協議。姚官認為即使警方傳遞記憶卡有不清晰，也沒干擾記憶卡，姚官比對其他閉路電視片段後，裁定3名男被告是參與對話者。
下車時未清晰達協議 女被告脫罪
姚官裁定3人的對話已經達成協議破壞輕鐵站，他們談及更換衣服的地方和逃走路線。在車上，首被告的背囊內有鐵槌、螺絲批、士巴拿和鉗；他們的背囊內有衣物、頭套和眼罩，故3名男被告罪成。姚官續稱，雖然女被告曾主張及討論怎樣破壞輕鐵站，不過至她中途下車時，各人尚未清晰達成協議，在何時何地、會否或如何行動。控方未能在毫無合理疑點下舉證，姚官裁定她罪名不成立。