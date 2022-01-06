林鄭研售資助房屋准分段按揭 房會持開放態度

現時房委會出售的資助房屋，綠、白表申請者分別可承做最高九成半及九成按揭，「新世界建好生活」早前建議在其私人資助出售房屋引入漸進式按揭，買家在樓宇成交時，可按樓價的一半承做按揭，餘下一半樓價的按揭，買家可於成交10年內，一次過或分階段承做，如按此建議，綠、白表買家首期或分別可降至樓價的2.5%及5%。

至於引入漸進式按揭會否對房委會財政造成負擔，林鄭說，新建成公營房屋應要賣，如單位留作出租公屋，房委會最終「一個仙都收不到」，還要補貼管理費，無論政府、租戶或者房委會，都無法享受土地價值。

招國偉：下期居屋、綠置居推更理想

政府今年將出售約8900個居屋單位及約4700個綠置居單位，售價分別訂於市價五一折及四一折。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉歡迎林鄭的建議，認為若能在下期居屋及綠置居推出會更理想。他說，房委會出售的資助房屋是「清水樓」，買家要另花一筆錢裝修，一般面積「大少少」的單位，承做九成按揭最少也需付30萬至40萬元首期，連同裝修費，或需支付近100萬元，置業成本不少，認為降低按揭門檻對年輕家庭或「無乜家庭支持」的申請者較大幫助，讓申請者有多一個選項彈性處理，但亦難免會增加居屋和綠置居申請數目，部分居屋業主的下一代，亦不排除想申請。

房委會回覆查詢時稱，一直支持和配合政府落實各項房屋政策和措施，對任何可協助中低收入家庭置業的建議持開放態度，並會密切留意「新世界建好生活」建議的具體落實細節。

房協、市建局同樣有推出資助出售房屋。房協回覆稱，目前並沒計劃作任何更改，房協推出的資助出售房屋需按政府相關政策執行，定價及銷售安排需經運房局批准。

市建局：未商討未來首置按揭安排

市建局則稱，現正推展的港人首置項目，包括「煥然懿居二期」仍在工程階段，與「平民屋宇」推展的大坑西新邨重建項目，則處於規劃階段，市建局現階段仍未與政府商討未來「首置」項目銷售及按揭安排。