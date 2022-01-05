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【Emily】議辦未上到網 阿狄話錯愕

【明報專訊】自稱「1：89」嘅新思維社福界議員狄志遠（阿狄），噚日同民政事務局長徐英偉「坐埋一枱」食晏。徐英偉喺facebook上載同新思維成員食飯嘅相，同枱仲有新思維副主席黃俊瑯及崔定邦，以及民政局長政治助理張進樂。徐英偉話想爭取時間同議員多交流，稱平時聽阿狄話自己係「議會少數派」，但飯桌上3名新思維成員就變成多數派。

阿狄同日下晝同傳媒茶敘，透露席間向徐英偉反映𠵱家大量區議會議席懸空，希望盡快補選，又提出區議會應該繼續由選舉產生，但徐無正面回覆。阿狄亦有反映重要諮詢架構如青年發展委員會等，組成要更多元，唔好由高官領導，加強民間參與。

同徐英偉食飯 新思維變「多數派」

阿狄並宣布出選福利事務委員會副主席，將爭取其他議員支持。佢話自己算是議會「新人」，所以唔打算選主席。《議事規則》修改後，議員要「組隊」獲分配事務委員會席位，但阿狄表明唔會同其他人組隊，除咗內會同財會，佢希望加入福利、教育、經濟以及政制事務委員會，有信心能獲協調加入。

阿狄嘅辦公室位於中信大廈15樓。佢話早前向秘書處反映私隱問題，加上佢嘅政治光譜，所以其助理亦獲分配獨立房間，佢特別感謝梁君彥同秘書處居中協調。但阿狄話，新辦公室入伙後大量硬件配套都未預備好，連上網網絡都未有，形容「只有四道牆」，感到錯愕，希望秘書處盡快處理。茶敘尾聲發生小插曲，阿狄話收到立法會秘書長陳維安嘅信息，提醒唔能夠喺中信辦公室見傳媒，於是馬上結束茶敘。

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