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2022年1月5日星期三
港聞二
煽惑六四集結 鄒幸彤加監共囚22月 官斥漠視法紀 令抗疫努力「付諸流水」
鄒幸彤讀六四難屬證言 旁聽者鼓掌 官令抄名字
指網媒停運自己決定 林鄭稱無干新聞自由 眾新聞楊健興：盼勿簡單界定停運原因
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侍應蒙面集結囚半年 官稱悔意真誠惜太遲 不減刑
經紀藏械上訴得直囚年半 高院：急救包圓頭剪刀未必屬武器
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港漂議員倡削單程證 洪雯：為社會帶來壓力
盼樹新香港人參政先例 稱非代表在港內地人
梁君彥自動當選立會主席 回歸後首次
房會申放寬地積比 粉嶺北東涌供7500伙
市政局首名華人主席張有興逝世
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【明報專訊】（請看附圖）
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