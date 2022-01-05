市政局首名華人主席張有興逝世

林鄭哀悼 讚揚推動教育發展

張有興1922年在英屬圭亞那喬治城出生，早年接受《南華早報》訪問時稱，自己9歲隨家人來港，日據時期逃離香港，1945年重光後返港入口成衣轉售，踏上從商之路，後來專營瑞士鐘表。他在1957年加入市政局至1991年，1981年更成為首名華人市政局主席；1973年獲委任立法局議員，是首名現任市政局議員獲此任命。

1954年他創辦公民協會，曾爭取政府增加認可進口米商數目，打破米壟斷；協會也在1960年代與香港革新會爭取政治改革。

張有興的女兒是時裝設計師兼著名舞蹈家張天愛。張有興近年鮮有露面，前年6月曾坐輪椅出席前行政及立法兩局議員李鵬飛的追思會，2019年及2018年也曾出席前布政司鍾逸傑安息禮拜及政壇元老鍾士元的喪禮等。翻查報道，張有興2016年曾表態贊成「拉布」，但反對議員以此破壞議事程序。