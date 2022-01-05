房會申放寬地積比 粉嶺北東涌供7500伙

粉嶺地盤地積比增22%

申增高限 拓非建築地建橋

粉嶺北第15區東的政府用地屬於首幅粉嶺北新發展區的公營房屋用地，地盤總面積約4.54公頃，地盤東面為龍躍頭，西南面為馬屎埔馬適路恒地私樓項目。房委會向城規會提交申請，稱為增加公營屋建屋量及社福設施、泊車位殷切需求，申請放寬地盤總地積比率，由5倍增至6.09倍，增幅近22%；以及申請放寬建築物高度限制，將地盤西部建築物高限由主水平基準以上125米增至137米，東部地盤則由105米增至128米；並申請放寬非建築用地限制，以興建行人天橋。

房委會計劃在該地盤興建6幢住宅大廈，樓高36至41層，共提供6168伙公營房屋單位，容納約15,525人，並計劃興建1幢7層高社區設施大廈，設有零售商舖、幼稚園、籃球場、羽毛球場、兒童遊樂等設施，預計2026年至2027年落成。

東涌109區位於東涌新市鎮擴展區，附近為迎東邨，地盤面積約1.2公頃，房委會亦向城規會申請放寬地盤總地積比率由5.4倍增至5.8倍，增幅約7.4%，以更有效運用土地資源。根據房委會資料，將計劃在地盤內興建兩幢樓高31層住宅大廈，提供約1344伙公營房屋單位，容納約3763人，預料於2025年至2026年落成。

民建聯立法會議員劉國勳歡迎政府申請放寬粉嶺北新發展區的地積比及高限，認為申請放寬發展參數需時較短，屬短期內增加單位供應最快捷及可行的方法。