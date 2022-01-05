梁君彥自動當選立會主席 回歸後首次

第七屆立法會主席提名期昨日（4日）下午5時結束，只有梁君彥一人獲有效提名，他自動當選。據立法會文件，梁君彥由建制派「班長」廖長江提名連任，附議人包括工聯會吳秋北、保險界陳健波、金融界陳振英等13人。

今次是回歸後立法會主席首次無競爭下自動當選，梁君彥不認為這代表立法會的多元不如過往。他稱議會有不同專業、不同階層的議員，今次他獲不同版塊與組別大量議員支持。

梁君彥相信今屆行政立法關係會有更多良性互動，告別過去只懂指摘、不斷內耗的日子。梁在當選後開設facebook專頁，展示與特首林鄭月娥合照，稱林太向他表示祝賀。

稱「有國徽照住」信心更大

立法會前日宣布，會議廳將同時懸掛國徽和區徽，梁君彥笑稱，「我做主席後面有個國徽照住我，信心都大些」。他表示法例規定會議廳必須懸掛區徽，但由於法例同時規定區徽的比例要小於國徽，因此不能重新掛回舊的區徽。他強調希望透過新一屆行管會諮詢議員意見，但「不拆下來不能開立法會」，同時有議員反對拆國徽。他稱在議員通訊群組等途徑諮詢議員後，大部分議員支持同時懸掛國徽、區徽，遂在其他地方借來區徽懸掛。

另外，央視昨發表評論文章，稱立法會議員首次在國徽下面對國旗、區旗宣誓，標誌「愛國者治港」翻開新篇章，希望議員做好「一國兩制」守護者，解決影響香港經濟社會發展和長治久安的「突出問題」。

（新丁議員系列）