盼樹新香港人參政先例 稱非代表在港內地人

政府被指引入內地人來港、同時呼籲港人北上的目的是為「換血」，她不認同這個指控。

洪雯在貴州省安順市出生及長大，以全校第一的高考成績畢業，其後到上海同濟大學修讀城市規劃學士和碩士學位，2000年到港大城市規劃與環境管理研究中心讀博士。她自言來港後很快融入本地文化，決心留港發展，並提早畢業，到「一國兩制研究中心」工作，其後加入港府中央政策組及利豐研究中心，兩年多前進入新世界發展。

日後集中經濟民生文化政策

對於「新香港人」與本地人過往有不少文化衝突，洪雯分析，回歸後來港的大批內地人很快已進入社會核心階層，令本地人在發展機會、文化、價值觀等方面帶來壓力，形容是「移民問題必然的衝突」。

洪雯過往的研究集中在城市規劃及經濟發展，她期望日後集中經濟、民生及文化的政策範疇，有意加入立法會的經濟發展、工商、房屋、民政事務委員會等。作為「單頭議員」之一，她說不介意與其他黨派及議員合作，但希望保持「學者型議員」的獨立身分，不想加入政黨以免有太多限制。

（新丁議員系列）