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港漂議員倡削單程證 洪雯：為社會帶來壓力

【明報專訊】新一屆立法會選舉「新丁」眾多，佔全部90名議員約三分之二，當中不少是「單頭議員」，即沒有政黨連繫，包括新世界發展研究主管、選委會界別議員洪雯。內地出生的她2000年來港攻讀博士，其後留港從事城市規劃、經濟發展研究工作至今，見證不少「中港矛盾」，她競選時提出單程證名額減半，由每日150人減至75人，問到建議會否造成另一種社會衝突，她接受本報訪問時解釋，建議是解決房屋問題的方法之一，稱政府增加土地房屋供應外也要控制需求，因此有需要改良單程證政策。

明報記者 馮樂琳

指單程證者較依賴社會福利

房屋問題 增土地亦要控需求

俗稱單程證的《前往港澳通行證》自1982年開始由內地簽發，其間爭議不少。洪雯的競選政綱之一是改良單程證制度，稱單程證來港者的勞動參與率、教育程度、就業收入等，較香港平均水平為低，但對社會福利的依賴卻較社會平均水平為高，認為單程證制度已成為社會不穩定的原因。洪雯受訪時稱，單程證者為香港社會帶來壓力，部分內地人以為來港可改變人生，有「不切實際的想像」，來港後後悔。

她認為，目前香港面對的房屋問題，不能單靠增加房屋土地供應解決，亦應從控制需求下手，適當改良現行的單程證政策，但不能忽視家庭團聚的需求。

不過，按公安部的簽發服務指南，申請資格主要與家庭團聚有關，包括港人的內地配偶、子女等；根據本港入境處前年初向立法會提交的資料，2019年首11個月獲批單程證者，近半以配偶身分來港，其次是18歲以下的未婚子女。

稱部分年輕人不想北上

籲轉換政策角度

近年政府經常鼓勵年輕人北上，建制派亦和應此主旋律。洪雯卻稱，特區政府不同資助計劃，「只是叫年輕人上去（內地）」，事實上部分年輕人不想北上，亦非所有人有能力北上創業，她提倡轉換政策角度，打通兩地政策，令在港年輕人可借助大灣區或內地市場，支持他們在香港的發展。她舉例，香港年輕人的直播、影片無法在大灣區播放，港人亦無法用內地平台，建議有特別渠道打通，讓年輕人在港也可接觸到內地市場。

洪雯又關注，年輕人出路狹窄問題，提倡發展「製造服務業」，例如是奢侈品售後維修服務、飛機引擎零件維修等，相信本港有優勢發展，稱能建立產業鏈，便可衍生不同工種，如奢侈品鑑定、手工藝維修等。

問到解決「發展」是否可解決年輕人對社會的不滿，洪雯認為不可能，但相信「絕對大大幫助解決年輕人對政府的不滿，甚至對國家的疏離感」，強調經濟基礎可決定政治生態，甚至影響政治穩定。

至於來屆立法會將會處理到的《基本法》23條立法，政府應如何諮詢及諮詢多久，洪雯認為政府需與本地市民、海外及在港的海外商會充分溝通，但稱立法不可能全部人同意，政府需準備立法會引起部分人反彈，甚至受國際制裁，她期望下一屆政府可完成立法工作。

（新丁議員系列）

相關字詞﹕23條立法 單程證 洪雯 立法會議員

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