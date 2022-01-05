疑撞警車豐田現土瓜灣 車內無人

現場消息稱，涉事豐田私家車前日下午4時許、即撞警車案後不久，已停泊在上址，附近店舖職員認為車輛有可疑，遂報警。警方昨早11時許接報圍封涉事車輛，多名便衣警員到場，鑑證科警員蒐集車上指紋。車內前座副駕駛位置遺下衣物及手袋，後座亦有衣物、頭梳、玩具及兒童書籍等。

警員按車牌登記資料聯絡到車主，車主有事未能到場，託其好友陳先生到場處理。據了解，肇事車輛車主早前將車借予朋友使用，警方已初步掌握肇事男司機身分，暫未能聯絡對方。警方將案件列作發現通緝車輛處理，仍在調查。

前日下午3時許，半島廣場保安員報案稱發現一輛私家車前方無掛車牌、尾牌鬆脫，警員到場，在停車場6樓發現涉事私家車，上前要求男司機出示身分證，車內另有一名女子及兩名小童，私家車突然倒車，衝前駛往通向下層的斜路，又撼向警車車身，警員及時閃避，更一度擎槍戒備。私家車駛到4至5樓時再與一輛客貨車輕微碰撞，其後駛至地下樓層衝閘逃去。案件列作狂亂駕駛、交通意外有人受傷、刑事毁壞及不付款而離去處理。