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殘疾院舍前主管涉偽造出勤紀錄 廉署起訴

【明報專訊】廉署昨天落案起訴上水一名私營殘疾人士院舍前主管，涉嫌偽造出勤紀錄，以誤導社會福利署該院舍符合法定及合約人手要求。男子獲准保釋，明天在粉嶺裁判法院答辯。

圖誤導社署符法定人手要求

被告東方復康中心前主管文達（70歲）被控4項罪名，包括一項串謀偽造文件，違反《刑事罪行條例》第71條及第159A條；以及3項偽造，違反《刑事罪行條例》第71條。該中心位於上水，為「中度照顧級別」殘疾人士院舍，由鉅利企業有限公司經營。中心領有社署發出的有效牌照，署方亦以買位形式委託東方復康提供27個宿位。文達同時為鉅利股東。

東方復康須按法定及合約要求提供充足人手，包括一名每日工作8小時的主管。社署巡查時會檢查有關出勤紀錄，以監察及評估東方復康是否符合法定及合約要求，及考慮應否延續其買位合約。殘疾人士院舍如未能符合法定要求，即屬違反《殘疾人士院舍規例》。

任福利工作員 女兒涉串謀

控罪指，被告於2019年4月至8月間，涉嫌與其在該院舍任職福利工作員的女兒，串謀製造一份有關他2019年4月的虛假出勤紀錄，意圖藉使用該出勤紀錄，誘使社署接受它為真文書。被告涉嫌以相同目的，製造另外3份有關其2019年6月至8月的虛假出勤紀錄。虛假的出勤紀錄顯示被告於該4個月的其中6天在院內當值，但被告在相關時段並不在港。

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