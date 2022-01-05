張耀升用舊款對講機 消防區長認新機不夠

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年6月四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨續。隸屬特種救援隊的高級消防隊長張耀升（終年30歲）持不設「緊急求救掣」、俗稱「黑機」的舊款無線電對講機入火場成研訊焦點之一。任職資訊科技管理組的消防區長昨日供稱，處方自2015年起已指示不可再使用「黑機」，惟他確認大火前並無足夠數量的「紅機」，即設「緊急求救掣」的新款對講機供應特種救援隊。
指2015年底部門禁用舊機
翌年2月特種救援隊獲10新機
負責管理及監察無線電通訊系統的消防區長吳紹琨表示，消防處於2011年8月發告示稱推出新系統，於2012年初停用舊系統，其間向同事派發「紅機」，逐步回收「黑機」，至2015年底部門指示不可再用「黑機」；惟因數量不足，故分兩批向特種救援隊派發「紅機」，紀錄顯示在起火前即2016年2月，以及起火後即2017年10月，分別派了10部「紅機」。
官：唔夠新機，點解停用舊機？
死因裁判官黃偉權感到不解，「既然唔夠紅機，點解全面停用黑機？」吳紹琨說，特種救援隊迅速發展了不同專隊，部門一下子未必有足夠供應，需按需求採購。黃官質疑，每個消防員都可預見有可能入火場，「專隊成唔成立，只不過調崗位，個人一早存在」，與發展迅速有何關係？吳稱並非每人都有無線電對講機跟身，要視乎崗位。
吳紹琨指，其實特種救援隊曾歸還「黑機」，但其後提出借用30部「黑機」供日常訓練，直至案發後才歸還。黃官質疑為何仍會借出已停用的「黑機」？吳紹琨說，小隊稱目的是訓練時作簡單通訊。審訊押後至下月4日再續。
【案件編號：CCDI 333-334/16】
（迷你倉大火）
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