幼時遭性侵 戀童積犯狎男童囚6年半

【明報專訊】有戀童案底的六旬無業漢在玩具店代12歲男童付款後，以AirPods Pro（無線耳機）等禮物利誘男童說「契老豆我愛你」，涉三度到男童住所梯間與他互相手淫，早前被裁定3項非禮罪，以及一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪成。區域法院暫委法官周燕珠昨日判刑時引述報告指出，受害男童形容被告是變態男人，被告被判囚終身和繫上追蹤器；而被告年幼時遭性侵後滿腦性慾。法官又指，曾遭性侵的被告應明白性侵影響深遠，考慮他多次重犯及有戀童癖，判監6年半。
現年63歲的無業被告趙南森，又名趙淑謙，被指於2019年10月至2020年9月性侵涉案男童X。辯方求情時稱被告患紅斑狼瘡症，與妻膝下無兒。
AirPods利誘說「契老豆我愛你」
周官引述被告的精神和心理報告稱，被告10歲時遭性侵後滿腦性慾，他曾偷窺母親洗澡、非禮弟弟；他過往有至少13次同類定罪紀錄，事主包括多名男童，被告否認同性戀，報告指他重犯風險高。周官續指，被告和X相差50歲，年齡差異明顯，X不知被告底蘊，相約在學校外還錢，對方卻稱毋須還款；之後和X坐在巴士最後一行的窗邊，被困的X遭被告撫摸下體，其他乘客難發現。
周官表示，被告3次在X住所梯間和X手淫，沒性經驗的X首次射精後，被告告訴他已經長大。X拒絕接觸被告，但被告不斷騷擾X。心理報告顯示X感到憤怒、恐懼和自責，X形容被告是變態男人，望他被判終身監禁和繫上追蹤器。X的父母亦明言不會原諒被告。
受害人憤怒恐懼自責
官：被告應明性侵影響深遠
周官指，X當時正值發育初期，本案對他帶來錯誤性知識；而被告為重犯及有戀童癖，曾遭性侵的他應明白性侵影響深遠，故認為須判阻嚇刑罰。
【案件編號：DCCC 265/21】
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