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30多年前強姦非禮3未成年表侄女 男子囚10年

【明報專訊】58歲男子涉逾30年前在漁船上非禮、指插及強姦3名當時未成年的表侄女，早前在高院被裁定4項非禮及一項強姦罪名成立。法官昨日判刑時稱，被告一直沒有被繩之於法，是因為事主案發時年紀輕，多年後才決心挺身而出。法官斥被告多次犯案是「食髓知味」，惟考慮被告初犯，且事發至今多年，判囚10年。

代號T.F.M.的被告，被控於1982、1986至1987年侵犯X、Y、Z三姊妹，於1986至1987年強姦Z。案發時X是11歲、Y是12至13歲、Z是7至8歲。

被姦事主案發時7至8歲

首控罪的案情指出，家中排行第二的Y於1982年某日遭被告用手觸摸下體。兩項非禮罪則是家中排行第五的X，於1987年兩度在船上遭被告壓在地上及脫去內褲，並感到有硬物進出其陰道。至於另一項非禮及一項強姦罪，排行第七的Z在1986至1987年間，兩次遭被告用手指插入陰道，及曾把她拉入房強姦。

辯方求情時稱，被告有大腸瘜肉，出現手震、耳鳴，並深受壓力。法官陳仲衡反駁，指所有被告均面對壓力。對於辯方稱6至8年監禁為適合刑期，陳官指案情嚴重，被告教育程度低也非犯案理由，認為他「有社會經驗，知道條線喺邊」。

陳官判刑時稱，同意非禮Y的情節較輕微，惟3名事主的心理報告均建議接受心理治療，反映她們受極大傷害；而被告至今僅干犯非法賭博，屬初犯者，他成家立室及有穩定工作，但並不歸類為良好品格的人。法官就首控罪判囚1年；針對X的兩項非禮控罪則判監3年。

官斥多次犯案「食髓知味」

至於針對Z的強姦罪，陳官斥被告非禮Z後「食髓知味」，且沒用安全套亦為加刑因素，就該罪判囚7年9個月。陳官表示，10年監禁足以反映本案對3名年幼受害人的傷害及被告的整體刑責，終判處監禁10年。

【案件編號：HCCC 307/20】

相關字詞﹕高等法院 強姦 非禮女童

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