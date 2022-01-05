獨立委會查童樂居 料月底交報告 主席：保護兒童會自決接納建議否 家屬促公開

童樂居累計有20名兒童疑受害，至今有6名職員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。保護兒童會元旦的聲明指，童樂居共7名員工涉違規被停職或解僱，亦已將11月18日至12月17日在院舍內過半數的閉路電視片段，交予警方審視與調查。

前律師會長黃嘉純任主席 5成員

保護兒童會昨表示，執行委員會十分重視「童樂居事件」，前日通過成立獨立檢討委員會，由律師黃嘉純任主席，另外5名成員包括小童群益會前總幹事羅淑君、瑪麗醫院精神科前部門主管陳國齡、醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓、香港聖公會福利協會副總幹事文孔義及社會福利署前高級臨牀心理學家周寶玲。

跟進涉虐兒成因 審視設施符法規否

保護兒童會稱，獨立檢討委員會配備獨立秘書，並由德勤會計師及風險管理專家SVA支持，職權範圍包括跟進「童樂居事件」出現涉違規虐兒的成因、審視保護兒童會轄下其他設施是否符合法規和服務要求、評估員工心理和情緒狀態、就防止同類事件再發生提出改善建議等。

獨立檢討委員會昨召開首次會議，黃嘉純在會後稱，這些兒童是社會上最弱小及無助的一群，委員會必須查找事實，「幫小朋友發聲」，期望不會看見同類不愉快事件再發生。他說，首階段會先翻查閉路電視片段及其他資料，預料本月底就「童樂居事件」提交檢討報告，第二階段會就整個機構的管治及運作交報告。他指，如在調查當中發現其他刑事行為，會轉介執法單位，至於如發現事件中有高層需負責，以及會否公開報告，他稱檢討委員會的責任是檢視事實，其後會向保護兒童會執行委員會提出可行建議，再由執行委員會決定是否接納。

兒童會：與案有關影片交得七七八八

保護兒童會發言人稱，會方已陸續與涉事家屬接觸及會面，亦需向社署提交報告；為保護其他兒童私隱，不會隨便向警方交出閉路電視片段，但相信與案件有關的影片已交得「七七八八」。

明晤會方 家屬：不抱期望

疑受虐兒童明仔（化名）的姨媽稱，明日將與保護兒童會見面，致電的「童樂居」社工稱，希望屆時向她「解釋番件事」，但她對會面不抱期望，「如果有心認錯，不會拖到隔了逾10日」。她說，正在留醫的明仔，預料最快本周內可轉至其他全日住宿院舍，但「童樂居」仍有很多小朋友，當中很多沒家人理會，其他院舍接收能力有限，保護兒童會必須加強監管員工行為。她又指，保護兒童會的聲明雖只提及7名員工涉違規，但質疑「上面監管的人是否有缺失、是否也要問責」，即使院舍內設有多個閉路電視鏡頭，員工也夠膽施虐，認為必須調配人手監察、加強抽查閉路電視。