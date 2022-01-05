金巴網上炒飛 原價65升至5000

昨起實名購票 上車核對資料

因應疫情發展，金巴目前每日提供6班香港前往珠海班次。網上平台Carousell顯示，有網民開價1萬元出售兩張近日出發的金巴車票，並列明「不議價」，較原價65元高逾70倍；另有網民自稱在旅行社工作，有小量車票出售，每張開價2000元。多名網民在平台上高價收購車票，有人出價4000元購票，有人則稱有長者在內地病重，出價3000元購港珠線車票。

金巴前日發通告稱，為保障旅客有序購票，根據上級部門要求，昨日開始於港珠澳大橋穿梭巴士微信公眾號及網頁購買香港往珠海班次的巴士車票，必須提供乘車者資料，包括姓名及有效身分證明文件號碼，購票時須接受並同意《乘客須知》及《私隱條款》。通告指出，香港往珠海車票會印上旅客姓名和身分證明文件號碼，出票後及登車前，職員會要求旅客出示身分證明文件正本核對，如資料不符，職員有權拒絕乘車。