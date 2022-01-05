調查：市民關心議題 政治轉冷經濟轉熱

香港民研計劃去年12月9至14日訪問約千名18歲或以上操粵語香港居民，了解市民評價社會現况；去年6月下旬調查發現受訪者對政治和經濟問題的關注比率分別為28%及23%，兩者相差5個百分點，最新調查發現，關心政治微跌兩百分點，關心經濟升3百分點，同為26%。

關心評分同樣「政轉冷、經轉熱」，關心政治評分跌至6.16分（10分為滿），較半年前減0.17分，創2018年底新低；關心經濟升0.14分至7.2分，經政差距由半年前的0.73分擴大至1.04分。關心民生問題維持44%，評分跌0.03分至7.4分，兩次調查均屬最受關心。

出席民調記者會的前油尖旺區議員李傲然稱，市民對民生政治問題疲勞絕望，對社會環境悲觀，只好聚焦經濟，他預期趨勢持續，舉例有朋友不再理會社會事專注掙錢，「掙夠錢就移民」。

民主黨訪問500人 兩成想移民

民主黨上月14日至24日就港人移民調查，以電話語音訪問534人，78%稱沒想過離開香港，21%受訪者稱想過離開，當中1%表示會3年內移民。有意移民者75%具大專或以上學歷。58%受訪者不喜歡或十分不喜歡現時在港生活；喜歡或十分喜歡的有34%。民主黨倡政府檢討施政方針，聆聽民意。