調查：市民關心議題 政治轉冷經濟轉熱

【明報專訊】香港民研計劃發現港人去年12月上旬關注政治問題較半年前微跌至26%，關注經濟則微升至26%，與政治看齊；市民關心政治問題評分為6.16分，是3年新低；關心經濟評分升至7.2分，拋離政治評分1.04分。民主黨一項訪問逾500人的調查則稱過去1年逾兩成人想過移民。
香港民研計劃去年12月9至14日訪問約千名18歲或以上操粵語香港居民，了解市民評價社會現况；去年6月下旬調查發現受訪者對政治和經濟問題的關注比率分別為28%及23%，兩者相差5個百分點，最新調查發現，關心政治微跌兩百分點，關心經濟升3百分點，同為26%。
關心評分同樣「政轉冷、經轉熱」，關心政治評分跌至6.16分（10分為滿），較半年前減0.17分，創2018年底新低；關心經濟升0.14分至7.2分，經政差距由半年前的0.73分擴大至1.04分。關心民生問題維持44%，評分跌0.03分至7.4分，兩次調查均屬最受關心。
出席民調記者會的前油尖旺區議員李傲然稱，市民對民生政治問題疲勞絕望，對社會環境悲觀，只好聚焦經濟，他預期趨勢持續，舉例有朋友不再理會社會事專注掙錢，「掙夠錢就移民」。
民主黨訪問500人 兩成想移民
民主黨上月14日至24日就港人移民調查，以電話語音訪問534人，78%稱沒想過離開香港，21%受訪者稱想過離開，當中1%表示會3年內移民。有意移民者75%具大專或以上學歷。58%受訪者不喜歡或十分不喜歡現時在港生活；喜歡或十分喜歡的有34%。民主黨倡政府檢討施政方針，聆聽民意。