經紀藏械上訴得直囚年半 高院：急救包圓頭剪刀未必屬武器

上訴人為蘇廣達，就首項管有攻擊性武器，法官李運騰在判辭表示，原審裁判官莫子聰未考慮案發地點沒示威集會。上訴人急救包內有圓頭剪刀和急救用品，並非必然用作武器，萬用匙亦不一定傷人；李官稱物品分別放上訴人腰包、工作腰帶及急救包，取用不方便，裁定控罪上訴得直。另一項管有攻擊性武器控罪亦上訴得直，李官相信上訴人在網上選購涉案的氣槍、剪刀等，是在2017至2018年於網站放售，當時香港未有反修例運動，又認同上訴人無法控制物品能否被售出。

官稱量刑不過重 違禁武器罪刑期不變

至於一項違禁武器罪，辯方專家曾稱涉案50把短刀屬細小求生刀，柄上金屬鋸齒有設計原意；控方專家則稱短刀可用作「推匕首」。李官稱法庭需顧及物品外觀、功能及使用方法等，決定維持定罪原判，又認為18個月監禁量刑起點不明顯過重，故上訴人須服刑18個月。

【案件編號：HCMA 340/20】

（反修例風暴）