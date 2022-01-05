侍應蒙面集結囚半年 官稱悔意真誠惜太遲 不減刑

官稱屬法庭上少有真誠悔意求情信

辯方求情稱，被告劉志健背景報告正面，事後悔疚，還押時自發撰求情信，稱明白因個人過失帶來很多麻煩，亦令親友擔心，亦明白社會風氣非犯案藉口，稱自由亦非必然；他的家庭融洽，父親患心臟疾病，母親因案情緒受困，被告則未能盡孝。

王官判刑時表示，案中涉及約50人在鄰近地鐵站主要道路集結，示威者叫囂、使用雷射筆照警員、雜物堵路，警方多次警告後仍拒絕散去。被告身穿「典型示威者裝束」並蒙面，手執磚頭，總結非法集結罪判囚半年，使用蒙面物品控罪則判囚兩星期，兩罪同期執行。

太古站非法集結案 兩人認罪囚半年

同年8月11日前香港眾志舉辦維園集會獲發不反對通知書，部分示威者及後前往港島各地聚集，演變警民衝突，5名介乎20至35歲男子被控在港鐵太古站C出口參與非法集結，其中兩人認罪即陳啟康（32歲）及程耀鞍（35歲），昨於東區裁判法院判囚半年。主任裁判官嚴舜儀稱，兩人攜帶雷射筆及扳手，潛在風險高，替換衣物及單程車票顯示他們有意圖「乘亂逃脫之後避過罪責」，是加刑因素。

【案件編號：ESCC2374/20 & 1789/21】

（反修例風暴）