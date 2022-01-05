指網媒停運自己決定 林鄭稱無干新聞自由 眾新聞楊健興：盼勿簡單界定停運原因

林鄭：執法部門沒接觸其中一間媒體

因應兩間網媒相繼停運，林鄭月娥昨日被問如何確保本港新聞自由，她稱停運屬媒體自行決定，「若它自己有一定看法、擔心而決定要結束，這是在香港這個商業社會時常會發生的事情」，指特區政府不是打壓新聞自由的工作，而是依法辦事，又稱其中一間停運的媒體，執法部門根本沒接觸它。

林太稱上任初期，已開放政府的新聞活動給網媒採訪，新聞發布系統登記制度亦仍然開放，歡迎新的媒體合法地在香港採訪新聞，又稱《港區國安法》實施後，媒體登記用戶有增無減，本地媒體增加了5.4%，海外媒體增加了9.5%，反而內地媒體的數量有少許下降。

本報於去年7月報道，當時向政府新聞處登記的媒體有207間，數字較2018年增加48間，其中同期內地媒體數目增加一倍多，絕大部分是隸屬中央或省市級政府的官媒。

無計劃見記協 稱記者須守法

林太不認為國安法損害新聞自由，反駁西方國家的國安條例更嚴厲，指有報道稱網媒停運顯示本港新聞自由滅絕，「我不能接受這種指控」，重申本港的法治最重要，所有記者及新聞機構須守法。被問會否與香港記者協會會面，林太表明沒有計劃，反稱自己上任時盡量與不同政治光譜者接觸，但香港最終面對多個嚴重挑戰，包括有人鼓吹港獨。

歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）周二在Twitter發文，稱眾新聞停運是另一個令人遺憾的例子，印證香港獨立媒體的環境惡化，稱國安法落實後，本港的新聞自由不斷被侵蝕。

眾新聞昨日正式停運，楊健興稱沒被執法部門接觸，但稱目前媒體環境不但惡劣，記者的工作更有風險，盼官員考慮社會反映的憂慮，不要簡單界定媒體停運原因，又認為國安法觸發寒蟬效應。記協主席陳朗昇回應林太，稱「人在做、天在看」，認為當局一直沒說清新聞工作的紅線，應深思媒體決定停運的原因。

呂秉權：能否容納批判聲音

測試新聞自由寒暑表

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，媒體「自行決定」停運的說法片面，認為北京着手整頓本港的意識形態，停運決定離不開上述背景。回應網媒數量增加，他說不能「以量代質」，數量增加不能印證新聞自由，本港能否容納批判聲音才是「測試新聞自由的寒暑表」。