鄒幸彤讀六四難屬證言 旁聽者鼓掌 官令抄名字

鄒：堅持繼續寫作

鄒幸彤稱，本案發生至今近半年，「六四已經極速從公認的良知底線，變成公認的危險紅線」。隨着民主女神像被拆、網媒「立場新聞」及「眾新聞」一一倒下，她稱公開談論六四的空間已嚴重萎縮，而涉案文章被裁定有罪，猶如再多一顆封鎖六四真相的棺材釘。不過，她認為「文字是有其內在生命力，永遠無法被法律、被權威定義」，無論法庭判刑多少，她都會堅持寫作。

鄒幸彤接着讀出多名六四遇難者家屬的證言，陳官一度打斷她的陳辭，指法庭不容許表達政治訴求，亦不是宣泄政見的地方，要求她就個人背景求情。鄒回應稱，六四難屬才是本案真正受害者，「他們的聲音比我個人的求情說話，更應該出現在庭上」。不少旁聽者拍手叫好，陳官指旁聽者的行為或構成藐視法庭。

鄒繼續陳辭表示，「真正要求情、要乞討原諒的，是令遇難者家破人亡的劊子手，是形容《國殤之柱》醜陋的人」；即使支聯會已解散，她會堅守六四燭光的約定，這個承諾「會超越文字獄的壓迫而長存」。

有心理準備伴侶重判 野渡：彰顯受難價值

鄒先後捲入4宗案件，其中煽惑及參與2020年六四集會案及本案已審結。她與李卓人及何俊仁另被控《港區國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪，另與4名前支聯會常委被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪。鄒身處內地的伴侶、本身是維權作家的野渡在facebook表示，對鄒被重判早有心理準備，雖然自由相當脆弱，但在此時此刻，「親愛的，才彰顯出你決然站出受難的價值」。