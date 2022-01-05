煽惑六四集結 鄒幸彤加監共囚22月 官斥漠視法紀 令抗疫努力「付諸流水」

現年36歲的鄒幸彤昨日被解往西九龍裁判法院，在無律師代表下聽取裁決。本案爭議在於，鄒去年5月29日在facebook及twitter發帖，並於同年6月4日在《明報》撰文，是否構成煽惑市民參加維園六四燭光集會。

對於鄒幸彤質疑警方不可以公共衛生為由禁止集會，裁判官陳慧敏指出，六四集會可能有過萬人參加，有可能擴大病毒傳播，裁定警方沒有越權，而六四集會為未經批准集結。

官：阻止慫恿犯罪 拘捕「制止於萌芽」

鄒幸彤在審訊提出，支聯會已取消當晚六四集會，故不存在任何未經批准集結。陳官反駁稱，煽惑罪的要旨在於阻止人慫恿別人犯罪，以及讓法律在最早可能時介入，警方拘捕鄒幸彤是將其煽惑行為制止於萌芽階段。陳官表明，本案並非打壓鄒幸彤的集會自由，因為法律從不容許任何人以違法手段行使自由，一旦僭越法律界線就會面對制裁。

官信「堅守陣地」指維園 裁文章煽惑

陳官抽取及分析涉案文章的不同句子，裁定鄒幸彤以鼓勵、說服等方式煽惑公眾出席六四集會（見圖），例如「今年6月4日，讓我們繼續以燭光為死者爭公義」，就有說服、提議的意味。陳官批評，鄒幸彤自辯稱想呼籲市民在任何地方燃起燭光，但她沒有在文中直接表達此主張，是為了推卸責任。她亦指鄒幸彤被問及「堅守陣地」一詞時言詞閃爍、態度迴避，考慮到支聯會舉辦維園集會31年，加上鄒案發時是支聯會副主席，相信「堅守陣地」是指維園，裁定涉案文章有煽惑效果。陳官提到，鄒幸彤分別在保安局禁止六四集會之後，以及六四當日發表文章，形容她撰文有「瓜田李下之嫌」，目的是召集群眾參與集會，犯罪意圖「昭然若揭」，故裁定她煽惑他人明知而參與未經批准集結罪成。

誤指保釋時犯案 仍調高量刑起點囚15月

控方指鄒幸彤現時有兩項控罪的案底，涉及在區域法院審訊的2020年六四集會案。陳官判刑時，一度誤指鄒在區院案的保釋期間再犯，將量刑起點由12個月上調至15個月。鄒隨即澄清，她在區院案以傳票形式被起訴，不受任何保釋條件限制，「以當時社會氣氛，無人預期傳票案要坐監」。陳官聽畢質疑區院「無可能」審理傳票案件，惟休庭後確認鄒的說法屬實，形容剛才出現技術問題，但仍維持調高量刑起點的決定。換言之，鄒連同區院案判囚12個月，現再被加監10個月，總刑期為22個月。

【案件編號：WKCC2595/21】

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