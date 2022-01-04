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2022年1月4日星期二
港聞二
眾新聞：立場案觸發停運 或已暴露風險 主筆楊健興哽咽：記者都是人，都有家人
《蘋果》倒閉後轉職 一年兩失業 眾新聞記者嘆「本住良心做新聞卻執笠」
獨媒創辦人葉蔭聰：肯定曾商停運否
《華爾街》：立場案損新聞自由 李家超去信斥「嚴重歪曲」
梁君彥李慧琼馬逢國徵「有關方面意見」 立會會議廳掛國徽 爭大會前竣工
陳克勤宣誓無舉右手 林鄭確認全體議員有效
管牧稱專注議會 將辭教省秘書長
倘35+有人認罪換減刑 邵家臻：久押蝕志盼體諒
牆外另一半 努力「如常……生活」
還押一年父憔悴 幼兒相見已不識
失自由300日未有審期 查錫我：不理想
官關注李宇軒陳梓華半年未判刑 控方指相關案件待交高院 獲准再押後至5˙3
涉攜藏汽油彈背囊 退休警兒子否認縱火罪
8˙11尖沙嘴衝突 2人認暴動8人受審
10˙1暴動案 控方指被告燃彈擲尖沙嘴警署
工展收爐 人流銷售平疫前 展商有稱生意減半 有稱升兩成
男生認姦胞妹亂倫 懷孕22周揭發
社協倡設健康專員統籌基層醫療
可疑車撞警車衝閘逃去 警一度擎槍
大灣區GBA新聞：粵十四五規劃 目標2035年建成海洋強省 粵港澳海洋合作 深圳建東西走廊
大灣區GBA新聞：搶RCEP先機 粵擬東南亞建加工貿易區
灣區手記：又見南山／文：尚東美
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【Emily】8000萬六合彩今晚攪珠 馬會：周二金多寶 冧巴多重複
【Emily】自修室3至5月延長開放 多數要憑證入座
【Emily】尹兆堅賣利市封籌訟費
【Emily】梁美芬與兩徒弟話當年 立會拍住上
【Emily】成立「智慧生活促進組」 EQ等倡大數據配合「安心」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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