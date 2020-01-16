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大灣區GBA新聞：搶RCEP先機 粵擬東南亞建加工貿易區

【明報專訊】《區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）》已於1月1日生效，作為外貿大省，廣東省各市貿易促進會已陸續簽出首批RCEP原產地證書，同時將推出一系列措施，進一步推動廣東與區域國家的經貿合作。據廣東省貿促會透露，其中將籌劃在疫情過後，於東南亞推動建設類似工業園區的廣東產品加工貿易區，引導家具、玩具、建材、服裝等行業「走出去」。此外，廣東將在RCEP國家建設海外粵品展銷中心，依託駐外經貿代表處和海外粵商會，拓展在RCEP成員國建設海外廣東商品展銷中心，推廣優勢廣東產品，為疫情之下出口困難的企業提供新出路。

在RCEP國家建粵品展銷中心

在RCEP落實首日，廣東省貿促會已為廣州、深圳、佛山、江門等地企業簽發了首批原產地證書，預計能幫助企業減免關稅31.9萬美元（202.75萬元人民幣）。其中，沙多瑪（廣州）化學有限公司是全國首批及全省首家獲得RCEP原產地證書的企業，該公司生產的丙烯酸酯主要出口日本，透過RCEP的關稅優惠，料全年可節省關稅約229萬元（人民幣，下同）。

穗貿促會：聯南沙自貿區 助企業用好優惠

據廣州市貿促會主任楊勇表示，RCEP生效將給廣州企業和消費者帶來好處。為讓廣州企業能乘RCEP之風，降低關稅成本，緩解國際海運費用高漲等難題，廣州市貿促會將聯合南沙自貿區，為企業制定針對性方案，協助企業用好政策優惠。數據顯示，RCEP成員國近年佔廣州進出口額超過三分之一，東盟更已發展成為廣州市第一大貿易伙伴，去年首11個月，廣州市對RCEP成員國進出口3345.8億元，年增8.5%。

進口日貨省稅 深企料今年增購20%

另外，在1月1日零時，深圳皇崗口岸則迎來RCEP協定生效後全國首批進口貨物，為5.6噸原產自日本的反射膜，將用於生產手機、數碼相機等產品。進口這批材料的深圳市九立供應鏈股份有限公司表示，這批從日本進口的反射膜貨值133萬元，可節省關稅5000多元，預計每年能節省稅款50萬元。且根據協定安排，未來將逐步降至零關稅，因此該公司會根據關稅遞減來增加進口量，今年預計將增加20%。

深圳海關數據顯示，去年首11個月，深圳對其他14個RCEP貿易伙伴的進出口規模突破8000億元，按年增長11.8％，料RCEP將有助於深圳5G、機電、汽車、醫藥、紡織服裝等產業轉型與發展。

RCEP成員國包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭和東盟10國，成員國總人口約22.7億，出口總額達5.5萬億美元，被視為發展最具活力的自由貿易區。而RCEP協定中的原產地累計規則，被視為一大亮點。根據規則，成員國企業使用其他成員國原產材料，均可視為本地原產材料，從而累積增加原產價值成分比例，能更易達到享受關稅優惠門檻。

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