社協倡設健康專員統籌基層醫療

倡訂健康指標 設社區藥劑服務

社區組織協會、長期病患者關注醫療改革聯席、老人權益聯盟昨提出「基層醫療健康願景」，包括提供可負擔的基層醫療健康服務，設立健康專員作統籌，並提出多項目標，包括建議政府訂立健康指標、提供每年健康檢查、設社區藥劑服務，以及政府部門如食衛局及勞福局等應有更高層次協作，長遠應將病人自助組織納入基層醫療健康系統，讓殘疾者及病人更有效獲得資訊。

團體邀請梁卓偉出席對話，梁表示充分認同團體提出的願景，當中不少屬「老大難」問題，已存在多年。他說自醫管局成立，本港基層醫療發展落後，公營系統專科輪候時間長，衍生更多問題，例如醫生診症時間緊絀，「可能得3分鐘，你行入去，未坐定就要行番出嚟」。

梁認為現時有急切需要成立法定的基層醫療統籌局，而政府將公布重組政策局，可利用此契機加強民政部門與地區康健中心合作，讓市民在自己區內得到適切的醫療服務，期望未來特首候選人的政綱能提出對相關建議的看法。

梁卓偉本學年結束後將離開港大，明年7月出任賽馬會慈善及社區事務執行總監。被問到為何轉職及未來工作方向，他未回應轉職原因，稱仍有大半年任職現時崗位，所以只談現時工作。