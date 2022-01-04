工展收爐 人流銷售平疫前 展商有稱生意減半 有稱升兩成

展商稱尾聲才爆疫「好彩」

華泰海產貿易有限公司昨推出限量千多份的200元福袋吸客，內有4罐原價每罐88元的鮑魚、2盒口罩及4包刀削麵。該公司銷售部經理盧小姐說，近兩日人流因Omicron疫情，較平日少兩成，形容展期尾聲才爆疫是「好彩」，而昨日市民冀把握最後機會入場掃平貨，致人流回升，「終於有啲水泄不通」，料昨日生意可媲美甚至超過展期內最好的12月19日（免費搭車日），當日生意額達20多萬元，為平日一倍。不過，她說整體生意仍較疫情前少一半，主要因人均消費由千多元減至400多元。

展商：人均消費千元跌至400

另有參展商昨提供六四折優惠，由原價100元4罐鮑魚，減至100元6罐兼送龜苓膏。好棧食品銷售經理劉先生說，今屆工展會最後一周有多個節日及假期，均「撞正」不明朗因素，如聖誕節翌日下雨、元旦爆Omicron疫情等，均令最近一周人流減兩成。他說展商「埋單賺定蝕好睇最後幾日」，故最近多做快閃優惠，昨千多份鮑魚套裝在一個多小時已賣一半，料最後整體銷情有機會較疫前升兩成。

50多歲的陳小姐是工展會常客，她在開幕初期已入場花近千元買日用品，昨趁最後一日展商劈價再入場，花近2000元主攻海味。她說也擔心疫情，惟疫情下「太耐沒大型活動可參加」，「希望畀自己輕鬆一次」入場。

市民疫下入場 「畀自己輕鬆」

其同行友人、40多歲的陳小姐形容Omicron病情輕，「像感冒」，工展會不像除夕倒數般多人，故不太擔心受感染。