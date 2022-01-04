10˙1暴動案 控方指被告燃彈擲尖沙嘴警署

9名被告為羅偉洛（26歲）、李翠婷（19歲）、何善航（19歲）、楊任濤（21歲）、方穎雯（25歲）、宋昭鵬（24歲）、雷健昌（29歲）、黃炎元（23歲）及陳文澤（19歲），同被控於2019年10月1日在尖沙嘴警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動。

其中羅、何、方、宋、雷及陳各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉管有伸縮棍、彈射器連彈珠及激光筆等。李另涉管有手銬；楊另涉管有士巴拿及鎅刀。

官批准9飛虎隊員匿名作供

控方為9名俗稱「飛虎隊」的特別任務連隊員申請以英文代號稱呼，遭其中一名辯方大狀反對，因日後難以翻查證人過往誠信，並提出可隱藏部分資料如所隸屬小隊。法官認為，隱藏部分資料或會引起公眾發掘的興趣，反而增加曝光可能，批准控方申請。

控方開案陳辭指稱，案發當日下午3時許起，大批示威者在彌敦道近佐敦道一帶聚集堵路、縱火及破壞佐敦站，導致附近交通癱瘓。下午4時，約300名示威者沿彌敦道向尖沙嘴方向前進，有人向尖沙嘴警署投擲汽油彈，警方警告不果後施放催淚彈，其中包括羅偉洛在內的7名前線示威者再次擲汽油彈，警方其後展開驅散，制服9名被告。

控方指稱，羅及李被拍到身在人群中，另憑各人的衣著裝備、被制服的時間地點，足以推論各人曾參與暴動。

【案件編號：DCCC 410/20、35/21】

（反修例風暴）