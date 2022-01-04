8˙11尖沙嘴衝突 2人認暴動8人受審

一人加控無牌藏彈藥

另一人離港缺席聆訊

10名被告依次為學生李穎淇（28歲）、15歲男學生、運輸工廖偉明（26歲）、學生莊嘉灝（25歲）、送貨工聶嘉寶（25歲）、學生黃千溥（22歲）、羅後成（19歲）、蕭呈希（23歲）、潘冠雄（26歲）及羅漢銘（22歲），被控一項暴動罪，羅漢銘另被控一項無牌藏有彈藥罪。此外，同案另一被告羅樂文已離港及缺席聆訊。

被告李穎淇及聶嘉寶昨認罪，其餘不認罪被告昨受審。控方案情指出，2019年8月11日下午6至8時許，尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道發生暴動，約2000人集結，示威者多穿黑色衣物，戴頭盔、眼罩等，又以水馬堵塞尖沙嘴警署正門入口，撬起行人路的磚塊等。警方多次以揚聲器警告及發射催淚彈，嘗試驅散示威者但不果。有示威者以雜物及拾起警方發射的催淚彈向警署投擲，亦有示威者以傘陣及水馬等築起路障，佔據行車線。

控方稱警員被擲汽油彈

雙腿二級燒傷

晚上7時許，警員Y被示威者投擲汽油彈襲擊受傷，雙腿下肢總共有5.5％二級燒傷，同年8月27日出院，現時所有傷口已癒合。

偵緝警長53598將被告李穎淇制服。片段可見，暴動發生時李和其他示威者集結在尖沙嘴警署外，她躲在傘陣及水馬後，曾與其他示威者嘗試用水撲熄催淚煙。被告聶嘉寶則集結於示威者的最前方架設路障，曾與其他示威者推倒高台阻路。

控方又指出，其餘8名被告當日均穿黑衣，戴上不同防護物品在暴動區域被截停及拘捕，被告羅漢銘身上搜獲9粒已使用的催淚彈殼。控方表示，各被告以主犯或從犯身分作出破壞社會安寧的行為，從而參與暴動。

【案件編號：DCCC 336、337/20】

（反修例風暴）