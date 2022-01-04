涉攜藏汽油彈背囊 退休警兒子否認縱火罪

現場有人縱火

「共同犯罪計劃」控告

被告黃梓峻（現年18歲，學生）為退休警兒子，被控於2020年7月1日，在銅鑼灣富明街和波斯富街附近，及在波斯富街的美心西餅外，連同其他身分不詳的人用火損壞一些雜物；在時代廣場中庭保管3枚汽油彈和一個打火機；及盜竊一個印有警察字樣的塑膠套。

控方開案陳辭指稱，閉路電視片段可見，被告身穿白色外套和揹着灰色背囊，他會合其他黑衣人，當中有人縱火。其後被告更換黑色外套，與黑衣人一同行事，向美心西餅的捲閘投擲汽油彈，引起火警，有人舉傘掩護；被告在時代廣場外遭警長截停前扔掉背囊。

警長吳志堅供稱，當晚7時許，任速龍小隊的他於掃蕩時截停被告等7人。吳發現被告右方的灰色背囊底部有液體滲出，傳來易燃液體氣味。

吳於背囊內搜出一個汽油彈、屬兩個汽油彈的玻璃碎片、一個警方雪糕筒膠套及一件背面印上黃色字樣「F××K THE POLICE」的黑色風褸。控方稱，被告的手機鎖屏圖片亦有顯示該風褸照片。翌日，警方帶同被告到其住所搜屋，並用背囊內的鎖匙打開大門。

被告手機鎖屏圖

控方稱出現背囊內風褸

辯方在盤問時表示，被告曾告訴吳該背囊不屬於他，但吳當時卻說被告手機的鎖屏圖片是與背囊內相同的風褸，吳說「（背囊）仲唔係你嘅？」又多次夾雜粗口稱「你當我戇×㗎？」及「喺荔枝角見啦」，吳在庭上一概否認，他僅承認曾檢查被告的手機。

另外，昨日庭上公眾席一度有手機發出提示聲響，法官謝沈智慧要求在場者舉起電話讓保安檢查，並警告「再聽到響全部收晒」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 170/21】