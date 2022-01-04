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官關注李宇軒陳梓華半年未判刑 控方指相關案件待交高院 獲准再押後至5˙3

【明報專訊】29歲律師男助理陳梓華涉協助12港人之一「香港故事」成員李宇軒潛逃台灣等，二人被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，去年8月承認控罪，至今還押近半年，案件昨日在高等法院再訊。控方申請將案件押後至5月3日，以待另一宗有關案件交付至高院，然而法官一度提出關注，表示兩被告經已認罪，不宜多次押後，並詢問是否應先判刑，在辯方不反對下，案件押後再訊。

案件由國安法指定法官李運騰審理，律政司代表為署理副刑事檢控專員周天行及署理高級檢控官陳穎琛。陳梓華由大律師蕭國辰代表，並加入律政司前副刑事檢控專員、資深大律師李紹強；李宇軒續由前律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表。

控方表示，由於另宗有關案件須交付高院，將於2月24日作第4次提訊日；又稱若該案被告不認罪，或將排期本年尾審訊。辯方分別認為，可待另宗案件審訊後才判刑，或留待下次提訊日時再決定。李官遂按控方要求將本案押後至5月3日。

官稱兩被告認罪 不宜屢押後

詢問是否應先判刑

控罪指出，首被告陳梓華（29歲）及次被告李宇軒（30歲）於2020年7月至今年2月15日期間，與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他相關人等，串謀請求外國或境外機構、組織、人員對港府或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

控方案情稱，陳梓華於2019年6月、即反修例運動期間，在Telegram得知有人為反對《逃犯條例》修訂及「警暴」，有意向黎智英尋求金錢援助，獲介紹認識Mark Simon，兩人非常支持這場運動。2019年6至8月，黎智英及Mark Simon被指透過陳梓華，指示李宇軒與他人作3次國際政治宣傳及眾籌，籌得約3760萬元，以在英美等多國登報發表文章等。

【案件編號：HCCC 147/21】

明報記者

（港區國安法）

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