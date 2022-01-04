港聞

港聞二

還押一年父憔悴 幼兒相見已不識

【明報專訊】邵家臻雖常探監，但為人眼淺，談及初選案被告的家人時數度落淚。他說，對繫獄的被告而言，「子女這一關很難過」，憶述一名被囚爸爸瘦了、憔悴些許，「頭髮耷了下來，穿一件灰色衫，換成黑膠眼鏡」，妻子帶着幼子探望，相隔玻璃對視，兒子認不出父親，轉頭問媽媽：「爸爸去哪裏？」

部分被告還押近一年，有人已錯過新生兒誕生。邵家臻說，曾於獄中的探監等候區碰上手抱沉睡嬰兒的母親，對方平靜說，「每次來他都好好瞓」。邵稱，通常家屬少帶幼兒探監，一是擔心孩子哭鬧，但更怕他們有童年陰影，「見到喝罵與眼淚，甚至看到怨氣」。

牆內盼牆外好 有被告安排家屬離港

邵家臻稱，牆外人盼牆內人安好，反之亦然，有被告安排家人離港，「老婆仔女不在香港，自己在監獄，但他寧願如此，因為心能安樂」。亦非人人願奔赴千里，邵家臻曾問一名被告的太太會否離港，對方答「我老公在哪裏我就在哪裏」；邵補充，「她老公是『大鑊嘢』」。

除了子女，父母亦是被告的牽掛。邵家臻說，有個母親每周由朋友陪同探監，過後午膳時，朋友會鉅細靡遺寫下，媽媽午餐吃什麼、胃口如何，然後寫信告知被告，「那個人知道就會很開心，知道媽媽每周吃什麼」。

最內疚家屬失石牆花「樹洞」

囚權關注組織「石牆花」終究解散，創辦人邵家臻最內疚無法為家屬提供一個「樹洞」，難忘初選案被告的家屬曾在石牆花會址痛哭。被問石牆花能否「再開花」，邵稱組織已解散，但若每人自發支援身邊的「手足」，化整為零，從這種意義而言，石牆花便能再開。

（大搜捕一年）

相關字詞﹕監獄 還押 民主派初選案

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