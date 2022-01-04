牆外另一半 努力「如常……生活」

陳寶瑩與長毛並肩走社運路多年，她去年面對的不單是另一半還押，亦看着一眾戰友鋃鐺入獄；擔子再重，她去年7月還是扛起社民連主席一職，稱市民刻下會不知何時何故被捕，這種恐懼反而成為推動力：「若連普通市民都有被捕風險，為何我有把聲音不用？」

「不知刀何時降下來」 「長毛嫂」看書難入腦

陳寶瑩直言，過去一年壓力雖大，但生活「如常」……這個「如常」接着是數秒的猶豫。她習慣以閱讀、構想小計劃來分散注意力，近月卻難以集中精神，讀哲學書時翻來覆去都是同一頁，看似淡然的「如常」背後，實則充滿憂慮，精神飽受未知數的折磨，「不知道這把刀何時會降下來」。

充滿未知數的還有47人案審訊。去年3月初被還押，要逾年至今年3月4日才會再度提訊，陳寶瑩質疑控方故意拖長檢控時間，被捕者過去一年面對未知刑期、審訊無期，背負無窮壓力，公衆亦面對《港區國安法》帶來的不確定性，「當人不知道做了什麼是違法，也會立即失去自由，很容易造成寒蟬效應」。

不過，陳寶瑩說沒有時間心力專注處理47人案，因為另一半涉及的還有「六四集會案」、「搶文件案」等，向來硬淨的她稱：「現在唯有邊樣煮到來先就食先。」

47人案另一被告劉頴匡的女友黃于喬，幾乎每日到荔枝角收押所探望男友，她同時要為劉處理學業事宜、更新社交媒體、回信給市民等，甚少有時間處理個人事務。

代男友牆外奔走 黃于喬：支持他即支持自己所信

每日為伴侶來回奔走，理由非常簡單，「因為我都想見他，你喜歡一樣東西，所有付出就像呼吸般理所當然」；除了感情層面，關注社運的黃于喬說，「劉頴匡是因為香港失去自由而失去自由，我支持他其實是支持自己一直堅信的信念」。

面對控方就47人案未完成蒐證就拘捕、聆訊日期不斷押後，黃于喬認為控方手法非常不合理；去年2月26日得悉要提前報到，她與男友已預料幾年內只能隔着膠板見面。作為法律系畢業生，黃嘆從未目睹沒明確證據就拘捕的案件，昔日從課堂學到「立法原則」，指法例應清晰指引公眾如何行事，惟國安法下，「大家已經不知道做什麼會犯法」。

黃于喬說，過去一年生活並不好過，但也努力讓自己「正常」過生活，她寄語：「很多事情好像走路般，原來每日走多少少，整年加起來就做了很多。」

（大搜捕一年）