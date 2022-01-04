港聞

港聞二

牆外另一半 努力「如常……生活」

【明報專訊】47人案的牆外女將韌力驚人。除因參加初選被捕，「長毛」梁國雄同時涉及其他案件，「長毛嫂」陳寶瑩自言過去一年壓力大，卻還是在社運低潮中接了社民連主席的棒，在憂慮中捍衛市民發聲的權利。 幾乎天天到荔枝角收押所探望男友劉頴匡的黃于喬，說支持的不止是愛侶，還有自己堅守的信念。二人在牆外「如常」生活、拚命無恙，要處理伴侶分離的情感，更關注司法制度是否公平，對市民會否造成寒蟬效應。

陳寶瑩與長毛並肩走社運路多年，她去年面對的不單是另一半還押，亦看着一眾戰友鋃鐺入獄；擔子再重，她去年7月還是扛起社民連主席一職，稱市民刻下會不知何時何故被捕，這種恐懼反而成為推動力：「若連普通市民都有被捕風險，為何我有把聲音不用？」

「不知刀何時降下來」 「長毛嫂」看書難入腦

陳寶瑩直言，過去一年壓力雖大，但生活「如常」……這個「如常」接着是數秒的猶豫。她習慣以閱讀、構想小計劃來分散注意力，近月卻難以集中精神，讀哲學書時翻來覆去都是同一頁，看似淡然的「如常」背後，實則充滿憂慮，精神飽受未知數的折磨，「不知道這把刀何時會降下來」。

充滿未知數的還有47人案審訊。去年3月初被還押，要逾年至今年3月4日才會再度提訊，陳寶瑩質疑控方故意拖長檢控時間，被捕者過去一年面對未知刑期、審訊無期，背負無窮壓力，公衆亦面對《港區國安法》帶來的不確定性，「當人不知道做了什麼是違法，也會立即失去自由，很容易造成寒蟬效應」。

不過，陳寶瑩說沒有時間心力專注處理47人案，因為另一半涉及的還有「六四集會案」、「搶文件案」等，向來硬淨的她稱：「現在唯有邊樣煮到來先就食先。」

47人案另一被告劉頴匡的女友黃于喬，幾乎每日到荔枝角收押所探望男友，她同時要為劉處理學業事宜、更新社交媒體、回信給市民等，甚少有時間處理個人事務。

代男友牆外奔走 黃于喬：支持他即支持自己所信

每日為伴侶來回奔走，理由非常簡單，「因為我都想見他，你喜歡一樣東西，所有付出就像呼吸般理所當然」；除了感情層面，關注社運的黃于喬說，「劉頴匡是因為香港失去自由而失去自由，我支持他其實是支持自己一直堅信的信念」。

面對控方就47人案未完成蒐證就拘捕、聆訊日期不斷押後，黃于喬認為控方手法非常不合理；去年2月26日得悉要提前報到，她與男友已預料幾年內只能隔着膠板見面。作為法律系畢業生，黃嘆從未目睹沒明確證據就拘捕的案件，昔日從課堂學到「立法原則」，指法例應清晰指引公眾如何行事，惟國安法下，「大家已經不知道做什麼會犯法」。

黃于喬說，過去一年生活並不好過，但也努力讓自己「正常」過生活，她寄語：「很多事情好像走路般，原來每日走多少少，整年加起來就做了很多。」

（大搜捕一年）

相關字詞﹕黃于喬 陳寶瑩 港區國安法 35+大搜捕 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

眾新聞：立場案觸發停運 或已暴露風險 主筆楊健興哽咽：記者都是人，都有家人
眾新聞：立場案觸發停運 或已暴露風險 主筆楊健興哽咽：記者都是人，都有家人
《蘋果》倒閉後轉職 一年兩失業 眾新聞記者嘆「本住良心做新聞卻執笠」
《蘋果》倒閉後轉職 一年兩失業 眾新聞記者嘆「本住良心做新聞卻執笠」
獨媒創辦人葉蔭聰：肯定曾商停運否
獨媒創辦人葉蔭聰：肯定曾商停運否
《華爾街》：立場案損新聞自由 李家超去信斥「嚴重歪曲」
《華爾街》：立場案損新聞自由 李家超去信斥「嚴重歪曲」
梁君彥李慧琼馬逢國徵「有關方面意見」 立會會議廳掛國徽 爭大會前竣工
梁君彥李慧琼馬逢國徵「有關方面意見」 立會會議廳掛國徽 爭大會前竣工
陳克勤宣誓無舉右手 林鄭確認全體議員有效
陳克勤宣誓無舉右手 林鄭確認全體議員有效
管牧稱專注議會 將辭教省秘書長
管牧稱專注議會 將辭教省秘書長
倘35+有人認罪換減刑 邵家臻：久押蝕志盼體諒
倘35+有人認罪換減刑 邵家臻：久押蝕志盼體諒
還押一年父憔悴 幼兒相見已不識
還押一年父憔悴 幼兒相見已不識
失自由300日未有審期 查錫我：不理想
失自由300日未有審期 查錫我：不理想
官關注李宇軒陳梓華半年未判刑 控方指相關案件待交高院 獲准再押後至5˙3
官關注李宇軒陳梓華半年未判刑 控方指相關案件待交高院 獲准再押後至5˙3
涉攜藏汽油彈背囊 退休警兒子否認縱火罪
涉攜藏汽油彈背囊 退休警兒子否認縱火罪
8˙11尖沙嘴衝突 2人認暴動8人受審
8˙11尖沙嘴衝突 2人認暴動8人受審
10˙1暴動案 控方指被告燃彈擲尖沙嘴警署
10˙1暴動案 控方指被告燃彈擲尖沙嘴警署
工展收爐 人流銷售平疫前 展商有稱生意減半 有稱升兩成
工展收爐 人流銷售平疫前 展商有稱生意減半 有稱升兩成
男生認姦胞妹亂倫 懷孕22周揭發
男生認姦胞妹亂倫 懷孕22周揭發
社協倡設健康專員統籌基層醫療
社協倡設健康專員統籌基層醫療
可疑車撞警車衝閘逃去 警一度擎槍
可疑車撞警車衝閘逃去 警一度擎槍
大灣區GBA新聞：粵十四五規劃 目標2035年建成海洋強省 粵港澳海洋合作 深圳建東西走廊
大灣區GBA新聞：粵十四五規劃 目標2035年建成海洋強省 粵港澳海洋合作 深圳建東西走廊
大灣區GBA新聞：搶RCEP先機 粵擬東南亞建加工貿易區
大灣區GBA新聞：搶RCEP先機 粵擬東南亞建加工貿易區
灣區手記：又見南山／文：尚東美
灣區手記：又見南山／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新丁議員宣誓 另一半見證
【Emily】新丁議員宣誓 另一半見證
【Emily】8000萬六合彩今晚攪珠 馬會：周二金多寶 冧巴多重複
【Emily】8000萬六合彩今晚攪珠 馬會：周二金多寶 冧巴多重複
【Emily】自修室3至5月延長開放 多數要憑證入座
【Emily】自修室3至5月延長開放 多數要憑證入座
【Emily】尹兆堅賣利市封籌訟費
【Emily】尹兆堅賣利市封籌訟費
【Emily】梁美芬與兩徒弟話當年 立會拍住上
【Emily】梁美芬與兩徒弟話當年 立會拍住上
【Emily】成立「智慧生活促進組」 EQ等倡大數據配合「安心」
【Emily】成立「智慧生活促進組」 EQ等倡大數據配合「安心」