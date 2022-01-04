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倘35+有人認罪換減刑 邵家臻：久押蝕志盼體諒

【明報專訊】一年前的1月6日，警方國安處人員就民主派初選案展開大搜捕。時隔一年，47名被告還待正式審訊，部分人還押獄中。立法會前議員邵家臻多次進出監房探望還押者，稱無了期的還押打擊了部分被告意志，有人晦氣說會「死在獄中」。邵稱，若有人認罪換取盡快出獄，他絕不驚訝，「每人都有自己盤數要計」，盼公眾體諒，不要指摘「自己人」。傳有被告轉做污點證人，邵家臻引述一還押者說「疑中留情」。

唐英傑案後消沉 剩少數研撤控

邵家臻一周探監兩次，但部分被告採取「減黃」策略，拒絕政圈中人探訪，以提高保釋機會。邵稱，長期還押打擊被告部分人意志，只有少數人仍研究撤控機會，大部分自評不能「甩身」，「大家在想究竟是（判囚）一兩年、三四年，還是十年八載？他們樂觀點的說法，究竟是讀一個學位，還是兩個？」邵說，《港區國安法》首案被告唐英傑判囚9年，結果令部分初選案被告消沉，有人在獄中手震、失眠，問來訪者：「他（唐）都9年，我會不會更多？」

邵家臻表示，還押時間愈長，獄中人的自我評估便愈壞——有人對認罪與否已無所謂，只說「跟大隊」；亦有人表現消沉，不欲與來訪的家人四目交投，又或脾氣變得暴躁，埋怨親友做得不夠，「愈來愈多晦氣說話，說覺得可能會死在這裏」。

「告國安無得打 每人都有盤數」

初選案本年3月4日再訊，被問若有人認罪會否驚訝，邵家臻說絕對不會，又稱還押者對此亦「看得很化」，「告國安法都無得打，盤數是如何盡快出獄，還番個老豆給子女，還番個老公給老婆」，或有人出獄後直接與家人離港。他說，「開始要為群眾做心理準備，如果望到47人案中有人認罪，我們應該體諒及尊重，而非指摘，因為坐牢的是他」。

「告顛覆國家也好，其他也罷，那些罪名都是政治檢控，都是冤獄。」被問認罪是否承認初選錯誤，邵家臻稱說法「Self-defeating（給自己拆台）」，最初大家都認為初選正常，「明明是龍門搬走，紅線變紅海，你現在怪責我們不懂玩遊戲，而非怪責更改遊戲規則」，形容是責備受害者。他寄語公衆不要「自己人逼自己人」，「歷史明黑白，歷史不是由這兩年去判斷」。

傳有污點證人 還押者勸疑中留情

傳有被告轉為污點證人，邵家臻透露，某還押者聽聞傳言後表示「疑中留情」，稱當污點證人或有其難處，還待他現身說法，「要看清楚他究竟說什麼」，不會馬上決裂、反面，反勸邵不要立即動怒。邵家臻表示，如污點證人傳言屬實，「我只能用最大的善良等待他的最終說法」。

47名初選案被告中，32人困獄中300天以上。邵家臻批評司法制度變得不再熟悉，律政司多次押後案件，令被告「不斷燒銀紙」，有人律師費已達100萬元。法庭偶爾批准個別被告保釋，邵家臻稱難免引起「嫌隙、猜疑」，牆外人猜測背後原因，他稱無期還押散播恐懼和無力感，「你覺得很不公道，但是仍然無可奈何，然後生產一種無力感」。

過去一年，多個公民社會的組織先後解散，包括邵家臻創立的囚權關注組織「石牆花」。邵稱，初選案的被告「看得化」，「我們很多愧疚，但他們永遠都是雲淡風輕，稱最重要人無事」。

明報記者 張彤 何珮瑚

（大搜捕一年）

相關字詞﹕邵家臻 民主派初選案

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