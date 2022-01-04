陳克勤宣誓無舉右手 林鄭確認全體議員有效

陸頌雄讀漏字 自嘲「發台瘟」

宣誓儀式昨早11時舉行，歷時約1小時。全體議員起立唱國歌後，逐一走到國旗及區旗前宣誓。本屆最資深議員、自由黨張宇人率先宣誓，他是唯一以英文宣誓的人；3名選委會界別議員以普通話宣誓，包括周文港、孫東和譚岳衡。

狄志遠和陸頌雄宣誓時，分別讀漏誓辭中的「香港」及「議員」字眼，立法會秘書長陳維安即場提醒，指兩人讀誓辭時有不清楚之處，請他們重新宣誓。狄志遠於儀式後稱，早前已練習多次，自覺失誤「很瘀」，但不擔心會因此喪失議員資格。陸頌雄說新一屆議會「令人興奮」，令他首次宣誓時有瑕疵、「發台瘟」。

秘書處指法例沒規定

立法會秘書處上周在綵排儀式中，提醒議員宣誓時須以右手舉起《聖經》或擺出宣誓手勢。陳克勤昨宣誓時右手沒有舉起，一度將雙手放在背後，他其後說已真誠、準確、完整地完成宣誓。立法會秘書處回覆查詢稱，法例沒要求立法會議員宣誓要舉起右手，但鑑於近日的宣誓做法，故秘書處建議議員宣誓時舉起右手，以求統一。

議員宣誓後拍攝大合照。上屆立法會主席、經民聯梁君彥稱，新的立法會組成確立「愛國者治港」，指特首上周預告今年的工作重點，包括多項民生事務，關乎香港長遠發展，需要立法會的監察與配合，未來議會工作「沒有最忙，只有更忙」。建制派「班長」廖長江說，議員支持港府施政與監督政府運作，當中無必然衝突，需要議員各自掌握平衡之道。