梁君彥李慧琼馬逢國徵「有關方面意見」 立會會議廳掛國徽 爭大會前竣工

中聯辦：體現一國兩制

中聯辦發言人昨表示，立法會議員宣誓的場地首次懸掛國徽，體現了「一國兩制」下香港作為中國一個地方行政區域的法律地位，又期望議員胸懷「國之大者」，心繫全體市民，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

現時澳門立法會會議廳已在區徽上方掛上國徽。新任立法會議員、新民黨李梓敬早前表示，會全力反對在宣誓後拆走國徽，認為應參照澳門做法。被問如今是否「成功爭取」，李梓敬回應稱有其他議員留意到國徽問題，他接觸到的議員都有一致意見，就是認為應同時掛國徽和區徽，他認為這個做法才是體現一國兩制。

狄志遠：無收正式文件諮詢

今屆唯一非建制派、社福界議員狄志遠稱，最重要是體現一國兩制，早前聽到議員的意見是國徽與區徽要「二擇其一」，現時兩者同時掛上，他認為是「兩全其美」。

不過狄志遠說無收到正式的文件諮詢，只看到有關問題在90人的立法會議員通訊群組討論過。

另外，據了解，各黨派已協調大會、內務委員會和財務委員會主席3個主要位置，料將繼續分別由梁君彥、民建聯主席李慧琼和保險界陳健波出任，立法會主席提名期今日結束，料無人與梁競爭。

無人爭 料梁君彥續任主席

協調後李慧琼陳健波再掌內會財會

被問到會否支持梁君彥連任主席，狄志遠稱梁君彥有做議員之間的協調工作，對於他們「作為少數」亦有協助。他認為梁君彥有議會運作經驗，若無人與梁競爭，「不是選擇問題」。

港澳辦發言人發稿，祝賀本屆議員宣誓就任，表示全體議員要愛國愛港，全面準確貫徹落實一國兩制方針，做好一國兩制的守護者，要勇於擔當和積極作為，維護香港根本和整體利益。

政務司長李家超昨發表網誌，稱期待政府與新一屆立法會有良性互動和緊密聯繫，展現良好的議政文化和立法會效能，會積極配合立法會履職。他又稱議會實現良好開局，香港步入良政善治時代，他將於下周二在政府總部舉行歡迎午宴，邀請議員出席與各司局長及部門代表交流。