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獨媒創辦人葉蔭聰：肯定曾商停運否

【明報專訊】一年內《蘋果日報》、「立場新聞」及「眾新聞」等多家媒體相繼停運，外界關注會否有更多媒體自行停運。有份創辦網媒「獨立媒體」的葉蔭聰說明顯感受到寒蟬效應，擔心若更多專業核實資訊的機構消失，社會將出現更多謠言。他說近年已沒參與編採工作，相信「獨立媒體」肯定曾商討繼續抑或停運。

葉蔭聰昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，「獨立媒體」的成立與2003至04年的政治氣氛有關，當時社會開始有人對新聞自由、媒體自主有憂慮，成立初時有想過因資金問題，做一段時間便結束，但至今仍運作。據「獨立媒體」在社交網站公布的資料，去年11月支出大於收入，合共支出約23萬元，收入約18萬元，當中近95%收入來自訂閱。葉表示，現時「政治因素大得好緊要，財政問題反而不太重要」。

憂專業核實資訊機構減 助長謠言

被問到「獨立媒體」日後應繼續抑或停運，葉蔭聰稱，他過去6至7年都沒參與編採工作及內部討論，相信在寒蟬效應下，「獨立媒體」肯定有商討這些問題。他認為現時客觀形勢不清楚，「標準摸不清」，要由媒體自行思考再下判斷，「好主觀的決定」。他又說，由讀者角度而言，《港區國安法》實施後，媒體「肯定小心好多」，他質疑如何才算「安全」。

特首林鄭月娥日前回應立場新聞事件時稱，傳媒仍有批評政府，不認為有寒蟬效應。葉蔭聰認為，建制陣營媒體的批評反映建制內部矛盾、派系鬥爭，背後原因與所謂「反對派」媒體不同，「改變整個香港的生態」。他又說，若較認真、核實資訊的專業機構減少，只會助長更多謠言傳播。

民政事務局長徐英偉回應有傳媒機構停運時稱，個別機構有何決定「要問他們」，又說《基本法》保障新聞自由，大家只要守法便毋須擔心。他說政府正在研究未來就假信息或假新聞規管的法例，暫未有新進展。

相關字詞﹕葉蔭聰 眾新聞 蘋果日報 立場新聞 獨立媒體 新聞自由

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