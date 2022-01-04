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《蘋果》倒閉後轉職 一年兩失業 眾新聞記者嘆「本住良心做新聞卻執笠」

【明報專訊】加入「眾新聞」法庭組不久、年資尚淺的阿家（化名）大學主修新聞，畢業後做《蘋果日報》法庭組記者，一直冀為法庭案件留下紀錄，詎料接連經歷《蘋果》停刊和「眾」停運，一年內兩度失業。她稱在「眾」的工作經驗難得，樂見可自由地做新聞，「難以想像本住良心做新聞，然後公司要執笠」。

專跑法庭新聞 盼為案件留紀錄

阿家甫畢業便在某傳媒當專題組記者，她記得當時不少反修例案件陸續在法庭提堂，一直關注社運發展的她有感自己「好似離社會好遠、很脫節」，「每早醒來看到大搜捕新聞，但回到公司繼續聯絡一些不關事的受訪者，這是否我想做的工作？」因為工作不適合，她壓力愈來愈大，後來決定「裸辭」，後來獲告知《蘋果》正招聘法庭記者，遂鼓起勇氣應徵。

阿家剛適應《蘋果》的工作，去年中便面對公司高層被控涉違國安法、公司被凍結資金下宣布停刊。雖然法庭採訪經驗不多，但她亦有不少難忘片段，提到有次一名運動員在反修例非法集結案判刑，辯方代表在庭上列舉他的運動成就，被告泣不成聲，「那是我首次聽求情，原來個人背景會那麼赤裸公開，起初怕自己聽得多對案件麻木，原來不會」。她心中亦默默立志，想再找平台繼續採訪法庭新聞，盼好好為案件留下紀錄。

籌備專欄剖析案件 嘆「胎死腹中」

阿家其後轉到「眾」採訪法庭新聞。她說「眾」的法庭報道不追求最快，上司希望刊出較完整內容，亦樂見記者做新聞自由度高。她提到「眾」法庭組原籌備以專欄形式，圍繞涉公眾利益的案件深入剖析，望在日常報道以外提供更多資訊，例如去年尾裁判官推翻反修例「18區開花」示威案的非法集結控罪，改判擾亂秩序罪的做法。她慨嘆專欄未成事，同事想出的好點子「胎死腹中」。

暫別新聞界 盼日後找平台刊報道

阿家說，不少同事對停運早有預算，亦表示理解，她則早料離開《蘋果》後，不少媒體殊途同歸。她形容「眾」的記者極重視新聞自由，「（我們）將不公義的事寫出來是珍而重之的事，亦本着這（原則）做新聞；短短一年兩度失業不是成就，是很奇怪，難以想像本住良心做新聞，然後公司要執笠」。她亦無奈做新聞的空間愈趨狹窄，將暫別新聞工作，盼日後再找合適平台，刊出自己的報道。

相關字詞﹕反修例運動 港區國安法 蘋果日報 眾新聞

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