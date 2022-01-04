眾新聞：立場案觸發停運 或已暴露風險 主筆楊健興哽咽：記者都是人，都有家人

眾新聞昨最後一天營運，楊健興在昨晚最後一集《香港這一天》稱，過去一年「眾」發展快很多，財政上「可以」，反而是因法律、政治上的風險決定「不做」，無論對他本人或是新加入的同事，在情感上都並非如此容易接受，認為同事不但不捨得機構，亦不捨得記者工作。他告別觀眾時說：「不知現在是否最壞的時刻，但是眾新聞成立以來最美好的時刻，希望黑暗的日子盡快過去。」

告別觀眾 楊：盼黑暗日子快過

曾就停運開會 員工提「保住身邊人」

據了解，「眾」在周日晚上宣布停運前，同日主管就停運決定與員工開會，有人曾表達「新聞自由重要，但人命更重要」，稱思考去留時亦得考慮「保住身邊重要的人」；亦有員工反問停運以外，有否其他方案。

楊健興昨見傳媒時說，停運觸發點是上周立場新聞多名現任或前高層涉串謀發布煽動刊物罪被捕，不排除「眾」過去幾年會否有報道或文章「暴露了一些風險」，無法掌握會否出問題，結束是無可奈何。

稱無執法部門接觸 將遣散40員工

楊說並無執法部門或警方國安處接觸過他們，但評估過直接或間接的「信息」，看到有「有背景人士」的文章提及「處理網媒」，「來來去去都主要是立場，然後眾新聞」。他多度哽咽說：「記者都是人，都有家人，都有朋友，在不安全的情况下，大家都覺得要認真思考這問題，相信所有新聞工作者都不希望因工作處於這困境。」

李月華說，將按勞工法例遣散約40多名員工，她以身兼行政總裁身分稱，由於仍有手續待辦，營運「眾」的公民記者有限公司將繼續運作一段時間。她說，客觀環境改變，作為總編亦無法拿揑可報道的內容，擔心寫出來或觸犯法律，「若我沒法很有信心帶着記者做，我作為領導階層也對記者有責任」。

記協表痛心 亞洲出版協會：媒體壓力增

香港記者協會昨發聲明稱，對「眾」停運深感痛心及遺憾，而繼立場新聞後不足一周再有傳媒憂慮「寒蟬效應」而停運，對本港聲譽所受的影響難以估計。亞洲出版業協會昨發新聞稿，對兩家獨立媒體機構停運感憂慮，認為「眾」及「立場」的質素受同行認可，亦先後奪得該會獎項，對於前年《港區國安法》生效後，獨立媒體壓力增加感遺憾。

社福界立法會議員狄志遠說，近期事件引起大家擔心言論、新聞自由，希望有關部門或警方執行國安法或相關條例時要讓市民知道，如果執法有理，相信大家會接受。另一議員陳曼琪說，一些媒體主動不運作是其決定，如果有傳媒在國安法生效後覺得有風險而停運，相信有關機構會知道風險是什麼。

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