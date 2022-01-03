【Emily】戶外網上音樂會 以梅艷芳《夕陽之歌》作結 何韻詩感謝師父給予勇氣

「嘢就唔方便講太多，但歌係可以唱」

阿詩喺戶外音樂會結束前半個鐘，喺社交平台facebook直播，並交代保釋後心情。佢話知道好多人都關心佢，「喺呢度畀大家睇吓我係無穿無爛嘅，多謝你哋每一位嘅愛，嘢就唔方便講太多，但歌係可以唱，慶幸仲可以喺呢度唱歌」。佢亦都提到，當日被捕後曾經以念經同打坐消磨時間，之後亦哼起梅艷芳同黃耀明嘅歌曲，「喺嗰刻音樂嘅力量唔係純粹娛樂大家……而是療癒與陪伴」。

阿詩又話，希望大家喺2022年有一個平安、同埋嘗試喺生活內尋找快樂嘅一年，喺愈艱難時候愈要令自己身心都健康，盡量令到自己喺唔同時候，都可以去滋養自己、照顧好自己。之後阿詩亦都以《極夜後》憑歌寄意，表示伙伴係好重要，尤其喺一啲好特別嘅時候，就會深深感受到朋友同家人嘅愛係非常重要。