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行業萎縮旅社減少 從業員較疫前跌五成

【明報專訊】旅遊業陷入停擺將近兩年，新任的香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，2021年持牌旅行社數字跌穿2013年水平，推算旅遊從業員較新冠疫情前更大減五成，現估計今年第四季或2023年初，才可望復辦海外旅行團。現時供業界申請的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，款項料今月中耗盡，她冀政府能加碼助旅行社「吊命」。

盼政府延續綠色本地遊資助

根據旅議會數據，1988年時本港有800多間持牌旅行社，隨後每年遞增，2013年突破1700間，至疫情前2019年12月有1760間持牌旅行社，至2020年首現跌勢，去年12月則已跌至1662間。徐王美倫稱，疫前旅遊業界有約2.1萬從業員，現時數目已大跌五成；參考旅議會登記旅行社從業員2020年7月時約1.74萬人，去年7月已減逾一成至約1.5萬人；持牌領隊和導遊由2019年7月的1.7萬及逾6000個，至去年底跌至1.36萬名領隊、5400導遊，跌幅分別達兩成和一成。

徐王美倫指出，政府早前撥款1億元推綠色生活本地遊鼓勵計劃，由旅議會審視申請，至去年12月19日已有逾800間旅行社登記，已使用約8400萬元，料至本月中用盡款項，但申請期至3月底才屆滿。她希望政府延續該計劃及「賞你遊」計劃至全面通關或恢復飛機旅遊時，另設「復業基金」助日後旅遊業起動。

旅遊事務署回應，會密切留意旅議會執行綠色生活計劃，稱過去兩年向業界支援累計承擔額共近28.5億元，政府會密切留意疫情發展，與業界保持溝通，為推動旅遊業復蘇做好準備。

相關字詞﹕旅遊監管局 旅遊業議會

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