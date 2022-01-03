旅議會財困兩年 新主席徐王美倫：瀟灑行落去

旅業停擺兩年影響主要收入

議會營運基金一度不足10萬

徐王美倫表示，今年迎來在旅議會服務的第30年，議會以往依靠外遊印花徵費及內地入境團登記費作為主要收入，惟近兩年因旅遊業停擺，議會「水喉已停」，上月營運基金可動用現金一度少於10萬元。際此艱難時期當上議會主席，徐王美倫任期至2024年，「雖然艱辛，但有信心，瀟灑行落去」。

與旅監局交接近完成 開支料減

旅議會現有40名員工，每月營運開支約90萬元。徐王美倫表示，旅議會與旅監局已交接得「七七八八」，待7月旅監局全面運作後，旅議會員工將減至13至15人，每月營運開支減到40萬至50萬元，她稱「好似帶團，無論4天、7天、15天，帶咗個團，都要做好呢份工」。

至於如何維持旅議會收入，徐王美倫表示，旅監局全面運作後，料旅議會會員數目將跌15%，故考慮免首年會員費，並思考如何令業界有信心議會可為其爭取權益，另議會將為業界提供培訓，例如旅行社負責人培訓、今月中將與旅遊發展局推出提升文化旅遊相關的培訓課程等，另會舉辦市集、展覽等活動等。

防疫基金提供最多1320萬特殊資助

旅遊事務署回覆，旅議會主要收入來源在疫情持續下基本上停頓，致旅議會面對嚴峻財政困難，為協助旅議會在跨境旅遊尚待恢復期間繼續履行旅遊業的行業規管職能，政府會透過防疫抗疫基金提供不多於1320萬元特殊資助，用於旅議會支付與執行規管相關職能的必要員工薪酬及營運開支，讓議會保留現有員工，維持正常運作，直至完全過渡至旅監局。

政府提供的特殊資助將分3期發放，每期資助額視乎審核旅議會財政而定，第一期資助預計最快本月發放，其餘兩期預計今年內發放。如旅議會財政因跨境旅遊恢復而大幅改善，或其相關的實際營運開支低於預期，政府會扣減餘下兩期資助額或索回已撥款額的剩餘部分。

明報記者 羅嘉凝